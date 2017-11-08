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Федерация журналистов раскритиковала выдворение с Украины журналиста РИА Новости
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    Федерация журналистов раскритиковала выдворение с Украины журналиста РИА Новости

    1:15  8 Ноября 2017
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    Федерация журналистов раскритиковала выдворение с Украины журналиста РИА Новости

    Брюссель, 8 ноября.  Инцидент с выдворением с Украины журналиста РИА Новости Захара Виноградова является проявлением «злокозненной формы цензуры», заявил глава Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут.

    «Запрет украинских властей в отношении Захара Виноградова является злокозненной формой цензуры. Тот факт, что ему не дали никаких объяснений, заставляет меня думать, что это принципиальное решение, а не реакция на одну из его публикаций, на которую украинские власти могли бы отреагировать», — приводит слова Лерут RT.

    Лерут подчеркнул, что IFJ поддерживает свободное перемещение журналистов по миру.

    Напомним, что журналист РИА Захара Виноградов был высажен Службой безопасности Украины из поезда Москвы–Одесса в Конотопе при проверке документов. Сообщается, что ему запретили въезд на Украину сроком на пять лет, мотивировав это «обеспечением национальной безопасности». 

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #сбу #виноградов #риа новости #ifj
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