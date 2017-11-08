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Политика
ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини
Новости Сирии
Хейли сообщила, когда США распространят обновленный проект резолюции по Сирии
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    Хейли сообщила, когда США распространят обновленный проект резолюции по Сирии

    1:17  8 Ноября 2017
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    Хейли сообщила, когда США распространят обновленный проект резолюции по Сирии

    ООН, 8 ноября. США распространят обновленный проект резолюции по работе миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии в конце дня, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

    Хейли сообщила, что Вашингтон согласен с рядом положений российского проекта резолюции, а именно с пунктом, касающегося более жестких формулировок относительно использования химоружия террористами и необходимости всем сторонам в Сирии обеспечить доступ экспертам для расследования.

    «Мы хотим работать с Россией и найти общую почву. Все это — предметы, которые есть в предложенном России проекте. Все их мы можем принять в качестве проявления доброй воли и стремления к консенсусу», — сказала Хейли.

    По словам Хейли, Штаты распространят документ вечером 7 ноября (по времени Нью-Йорка), сообщает RT, ведущий на своем сайте прямую трансляцию заседания Совбеза ООН.

    Однако постпред США добавила, что российская сторона в своем документе «продолжает продавливать недопустимые формулировки».

    Напомним, на прошлой неделе США и Россия внесли в Совбез ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР.

    Хейли сообщила, когда США распространят обновленный проект резолюции по Сирии

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #оон #химоружие #хейли #совбезоон
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