Хейли сообщила, когда США распространят обновленный проект резолюции по Сирии

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ООН, 8 ноября. США распространят обновленный проект резолюции по работе миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии в конце дня, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

Хейли сообщила, что Вашингтон согласен с рядом положений российского проекта резолюции, а именно с пунктом, касающегося более жестких формулировок относительно использования химоружия террористами и необходимости всем сторонам в Сирии обеспечить доступ экспертам для расследования.

«Мы хотим работать с Россией и найти общую почву. Все это — предметы, которые есть в предложенном России проекте. Все их мы можем принять в качестве проявления доброй воли и стремления к консенсусу», — сказала Хейли.

По словам Хейли, Штаты распространят документ вечером 7 ноября (по времени Нью-Йорка), сообщает RT, ведущий на своем сайте прямую трансляцию заседания Совбеза ООН.

Однако постпред США добавила, что российская сторона в своем документе «продолжает продавливать недопустимые формулировки».

Напомним, на прошлой неделе США и Россия внесли в Совбез ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР.