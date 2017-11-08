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Политика
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Новороссия
Госдеп обеспокоен обстрелами фильтровальных станций в Донбассе
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    Госдеп обеспокоен обстрелами фильтровальных станций в Донбассе

    0:57  8 Ноября 2017
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    Госдеп обеспокоен обстрелами фильтровальных станций в Донбассе

    Вашингтон, 8 ноября. Обстрелы фильтровальных станций в Донбассе являются крайне опасными, так как повреждение резервуаров с хлором может привести к катастрофе. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    «Две фильтровальные станции были подвергнуты обстрелу в последние дни. Это крайне опасно, потому что некоторые снаряды упали в 50 метрах от хранилищ хлора – повреждение этих резервуаров приведет к серьезной катастрофе, газ нанесет урон людям на станции или даже людям в близлежащих населенных пунктах. К тому же будет нарушена подача чистой питьевой воды в районе», – заявила Науэрт.

    Науэрт призвала ВСУ соблюдать минские соглашения и воздержаться от боевых действий.

    Напомним, что части ВСУ в пятницу обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. В результате обстрела было повреждено здание, где расположены фильтры. Данная станция обеспечивает водой населеные пункты по обе линии соприкосновения.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #донецк #новороссия #фильтровальная станция
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