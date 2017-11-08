Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»
Лиссабон, 8 ноября. Организаторы конкурса «Евровидение-2018» в Португалии опубликовали список стран-участниц музыкального состязания, а также логотип конкурса.
В список участников попали 42 страны, в том числе Россия. Среди стран участниц также Украина, Белоруссия, Великобритания, Германия, Грузия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция и другие.
Как сообщает RT, логотип конкурса представляет собой морскую раковину. Так Португалия сделала акцент на особом местоположении страны, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.
Официальным девизом организаторы выбрали слоган «Все на борт!»
Джон Ола Санд, исполнительный директор «Евровидения» сообщил журналистам, что руководство конкурса крайне довольно выбранными логотипами, которые «резонируют с историей Лиссабона и подчеркивают основные ценности «Евровидения», в том числе многообразие».
«Океан соединяет всех нас, и его разнообразие может обеспечить вдохновение для каждого из 42 участвующих певцов, которых мы с нетерпением ждем в Лиссабоне в мае следующего года», — подытожил он.