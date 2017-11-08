Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

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Лиссабон, 8 ноября. Организаторы конкурса «Евровидение-2018» в Португалии опубликовали список стран-участниц музыкального состязания, а также логотип конкурса.

В список участников попали 42 страны, в том числе Россия. Среди стран участниц также Украина, Белоруссия, Великобритания, Германия, Грузия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция и другие.

Как сообщает RT, логотип конкурса представляет собой морскую раковину. Так Португалия сделала акцент на особом местоположении страны, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Официальным девизом организаторы выбрали слоган «Все на борт!»

Джон Ола Санд, исполнительный директор «Евровидения» сообщил журналистам, что руководство конкурса крайне довольно выбранными логотипами, которые «резонируют с историей Лиссабона и подчеркивают основные ценности «Евровидения», в том числе многообразие».