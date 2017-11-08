Путин назначил председателя Арбитражного суда Саратовской области 

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Саратов, 8 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Саратовской области Алексея Горябина. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее Горябин занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. В должности председателя Арбитражного суда Саратовской области ему предстоит проработать шесть лет.

Отметим, на данном посту Горябин сменил Александра Байбакова, который уволился 1 марта по собственному желанию.

Алексей Горябин в свое время работал в органах внутренних дел, прокуратуры. С 2009 по 2014 год занимал пост судьи Арбитражного суда Самарской области. В апреле 2014 года был назначен зампредседателя Арбитражного суда Татарстана, где и работал до переезда в Саратов.