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Новороссия
Взрыв на складе боеприпасов произошел на подконтрольной Киеву территории – ДНР
Новороссия
Взрыв на складе боеприпасов произошел на подконтрольной Киеву территории – ДНР
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    Взрыв на складе боеприпасов произошел на подконтрольной Киеву территории – ДНР

    0:32  8 Ноября 2017
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    Взрыв на складе боеприпасов произошел на подконтрольной Киеву территории – ДНР

    Донецк, 8 ноября. Населенный пункт Опытное, где ранее произошел взрыв на складе боеприпасов, полностью контролируется Киевом, заявили в оперативном командовании ДНР.

    Ранее украинские власти сообщили о детонации боеприпасов на складе, принадлежащем ополченцам в районе поселка Опытное. В заявлении Киева также отмечалось, что из-за разлета снарядов были повреждены жилые дома и инфраструктура Донецка.

    «Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ», – заявили в оперативном командовании ДНР.

    Также ведомство подчеркнуло, что таким образом Киев признает факт возгорания на складах в опытном, которое имело место еще 5 ноября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #днр #пожар #донецк #новороссия #склад #опытное
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