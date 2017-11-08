Взрыв на складе боеприпасов произошел на подконтрольной Киеву территории – ДНР

В Избранное

Донецк, 8 ноября. Населенный пункт Опытное, где ранее произошел взрыв на складе боеприпасов, полностью контролируется Киевом, заявили в оперативном командовании ДНР.

Ранее украинские власти сообщили о детонации боеприпасов на складе, принадлежащем ополченцам в районе поселка Опытное. В заявлении Киева также отмечалось, что из-за разлета снарядов были повреждены жилые дома и инфраструктура Донецка.

«Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ», – заявили в оперативном командовании ДНР.

Также ведомство подчеркнуло, что таким образом Киев признает факт возгорания на складах в опытном, которое имело место еще 5 ноября.