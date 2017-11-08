Британия заявила, что у российской резолюции по Сирии нет шансов

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ООН, 8 ноября. Российский проект резолюции по работе миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии не имеет шансов на принятие в Совете Безопасности ООН. Такое мнение высказал зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Как сообщил Аллен журналистам в ООН, по его мнению, проект резолюции РФ «имеет очень мало поддержки в Совете» и «не имеет реалистичных перспектив на принятие».

Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. 24 октября Вашингтон вынес на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако российская сторона заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуну и Умм-Хошу.

На прошлой неделе США и Россия внесли в Совбез ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР. Проект РФ обновляет мандат работы СМР до мая 2018 года и предписывает направить группу следователей на место инцидента в Хан-Шейхуне и на авиабазу Шайрат. Как сообщала «Газета.ру», во вторник Россия представила итоговую версию проекта резолюции.

Третьего ноября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон будет добиваться продолжения работы совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).