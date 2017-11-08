Белый дом опубликовал заявление в связи со столетием Октябрьской революции

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Вашингтон, 7 ноября. Пресс-служба Белого дома опубликовала официальный комментарий по случаю столетней годовщины Октябрьской революции.

«Сегодняшний Национальный день памяти жертв коммунизма знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская революция. Большевистская революция породила Советский Союз и мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политическую философию, несовместимую с свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», — приводит текст заявления RT.

По словам Белого дома, «коммунистические тоталитарные режимы» за последние сто лет по всему миру убили более «100 миллионов человек».

Администрация Белого дома добавила, что подтверждает свою «непоколебимую решимость» вести борьбу с тоталитарными режимами во всем мире.