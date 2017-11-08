Очевидцы засняли северное сияние в небе над Петербургом

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Санкт-Петербург, 8 ноября. Поздним вечером во вторник жители Петербурга заметили в небе над городом северное сияние. Своими фотографиями очевидцы поделились в соцсетях.

«Северное сияние только что над Петербургом. Я как всегда пропустил все самое интересное, захватил только краешек. Зато не выходя из дома», — пишет во «ВКонтакте» один из авторов снимков, житель Красносельского района города.

Отметим, северное сияние редко удается увидеть в Северной столице из-за низкой облачности. Во вторник же невероятной красоты природное явление можно было наблюдать около часа.

Отметим, 27 октября RT опубликовал фоторепортаж о необычном природном явлении в Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа. Местные жители наблюдали шарообразное северное сияние.