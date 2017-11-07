Загадочный символ «Хы»: римские цифры ввели в ступор украинского чиновника

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Черкассы, 7 ноября. Заместитель мэры украинских Черкасс Геннадий Шевченко попал в неловкую ситуацию на совещании по благоустройству города – во время выступления одного из докладчиков выяснилось, что Шевченко, по всей видимости, никогда не слышал о римских цифрах. Запись с совещания была выложена на Youtube.

Во время выступления одного из докладчиков Шевченко обратил внимание на слайд, который сообщал, что Черкассы занимают X место в рейтинге украинских городов. Чиновник попросил объяснить ему, что означает данный символ, который он назвал «Хы».

«А вот это вот «Хы» место. Это что оно? Черкассы занимают «Хы» место?», – недоуменно спросил Шевченко.

Его коллега попытался пошутить, объяснив что «Хы» означает «хорошее место». Однако заместитель градоначальника шутки не понял и запутался лишь сильнее.

Коллеги чиновника потратили несколько минут, чтобы провести ликбез в области римских цифр.