Загадочный символ «Хы»: римские цифры ввели в ступор украинского чиновника
Черкассы, 7 ноября. Заместитель мэры украинских Черкасс Геннадий Шевченко попал в неловкую ситуацию на совещании по благоустройству города – во время выступления одного из докладчиков выяснилось, что Шевченко, по всей видимости, никогда не слышал о римских цифрах. Запись с совещания была выложена на Youtube.
Во время выступления одного из докладчиков Шевченко обратил внимание на слайд, который сообщал, что Черкассы занимают X место в рейтинге украинских городов. Чиновник попросил объяснить ему, что означает данный символ, который он назвал «Хы».
«А вот это вот «Хы» место. Это что оно? Черкассы занимают «Хы» место?», – недоуменно спросил Шевченко.
Его коллега попытался пошутить, объяснив что «Хы» означает «хорошее место». Однако заместитель градоначальника шутки не понял и запутался лишь сильнее.
Коллеги чиновника потратили несколько минут, чтобы провести ликбез в области римских цифр.
«А без палочки «Хы» – это десять. А если палочка стоит после «Хы» – это одиннадцать», – объяснила Шевченко основы чтения римских цифр директор департамента финансовой политики Наталья Джуган.