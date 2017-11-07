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Загадочный символ «Хы»: римские цифры ввели в ступор украинского чиновника
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    Загадочный символ «Хы»: римские цифры ввели в ступор украинского чиновника

    23:52  7 Ноября 2017
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    Загадочный символ «Хы»: римские цифры ввели в ступор украинского чиновника

    Черкассы, 7 ноября. Заместитель мэры украинских Черкасс Геннадий Шевченко попал в неловкую ситуацию на совещании по благоустройству города – во время выступления одного из докладчиков выяснилось, что Шевченко, по всей видимости, никогда не слышал о римских цифрах. Запись с совещания была выложена на Youtube.

    Во время выступления одного из докладчиков Шевченко обратил внимание на слайд, который сообщал, что Черкассы занимают X место в рейтинге украинских городов. Чиновник попросил объяснить ему, что означает данный символ, который он назвал «Хы».

    «А вот это вот «Хы» место. Это что оно? Черкассы занимают «Хы» место?», – недоуменно спросил Шевченко.

    Его коллега попытался пошутить, объяснив что «Хы» означает «хорошее место». Однако заместитель градоначальника шутки не понял и запутался лишь сильнее.

    Коллеги чиновника потратили несколько минут, чтобы провести ликбез в области римских цифр.

    «А без палочки «Хы» – это десять. А если палочка стоит после «Хы» – это одиннадцать», – объяснила Шевченко основы чтения римских цифр директор департамента финансовой политики Наталья Джуган.

    Автор: Антон Зарубин
    #шевченко #черкассы #цифры #хы
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