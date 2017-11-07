Донбасс: ОБСЕ обнаружила гаубицы и танки ВСУ за пределами мест хранения

В Избранное

Донецк, 7 ноября. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила в Донбассе украинскую артиллерию за пределами мест хранения отведенного вооружения, сообщил представитель пресс-службы миссии.

По данным источника, 4 ноября в подконтрольных Киеву районах наблюдатели СММ обнаружили шесть самоходных гаубиц «Гвоздика», два С-1 калибра 122 мм на грузовых платформах вблизи города Курахово в 40 километрах от Донецка, а также два танка Т-72 на грузовых платформах в районе города Волноваха.

По данным источника РИА Новости, танки и гаубицы были отведены от линии разграничения, но не в места для хранения вооружения.

Отметим, «Газета.ру» сообщала, что 5 ноября один ребенок погиб и двое пострадали из-за подрыва боеприпаса на западе Донецка. Во вторник в СММ ОБСЕ подтвердили появившуюся информацию, сообщив, что от взрывов, прогремевших 5 ноября, пострадали в общей сложности четыре человека. Двое мальчиков получили ранения при подрыве неразорвавшегося снаряда, который они нашли на школьной игровой площадке.