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Новороссия
Взрыв на складе боеприпасов произошел на подконтрольной Киеву территории – ДНР
Новороссия
Донбасс: ОБСЕ обнаружила гаубицы и танки ВСУ за пределами мест хранения
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    Донбасс: ОБСЕ обнаружила гаубицы и танки ВСУ за пределами мест хранения

    23:42  7 Ноября 2017
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    Донбасс: ОБСЕ обнаружила гаубицы и танки ВСУ за пределами мест хранения

    Донецк, 7 ноября. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила в Донбассе украинскую артиллерию за пределами мест хранения отведенного вооружения, сообщил представитель пресс-службы миссии.

    По данным источника, 4 ноября в подконтрольных Киеву районах наблюдатели СММ обнаружили шесть самоходных гаубиц «Гвоздика», два С-1 калибра 122 мм на грузовых платформах вблизи города Курахово в 40 километрах от Донецка, а также два танка Т-72 на грузовых платформах в районе города Волноваха.

    По данным источника РИА Новости, танки и гаубицы были отведены от линии разграничения, но не в места для хранения вооружения.

    Донбасс: ОБСЕ обнаружила гаубицы и танки ВСУ за пределами мест хранения

    Отметим, «Газета.ру» сообщала, что 5 ноября один ребенок погиб и двое пострадали из-за подрыва боеприпаса на западе Донецка. Во вторник в СММ ОБСЕ подтвердили появившуюся информацию, сообщив, что от взрывов, прогремевших 5 ноября, пострадали в общей сложности четыре человека. Двое мальчиков получили ранения при подрыве неразорвавшегося снаряда, который они нашли на школьной игровой площадке.

    Автор: Олеся Волкова
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #новороссия
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