Сирия: вертолеты США вывезли боевиков ИГ из Аль-Маядина перед наступлением САА

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Москва, 7 ноября. Главари террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) были вывезены на американских вертолетах из сирийского города Аль-Маядин за две недели до начала операции по освобождению города. Об этом сообщают местные жители.

Как пишет газета «Известия», вертолеты США появились сразу после того, как американская авиация нанесла удар по городу. Вертолеты подобрали главарей боевиков возле их штаба.

Напомним, что операция по освобождению города началась в начале октября. Окончательно контроль на Аль-Маядином был восстановлен 14 октября. Ранее, в сентябре, сообщалось о том, что СЩА эвакуировали около 20 полевых командиров ИГ из района Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.