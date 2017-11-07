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Новости Сирии
Власти Сирии назвали присутствие турецкой армии на севере страны нелегитимным
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    Власти Сирии назвали присутствие турецкой армии на севере страны нелегитимным

    23:31  7 Ноября 2017
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    Власти Сирии назвали присутствие турецкой армии на севере страны нелегитимным

    Дамаск, 7 ноября. Присутствие турецкой армии на севере Сирии является нелегитимным, и реакция Дамаска будет соответствующей в свое время. Об этом журналистам заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

    По словам Шаабан, правительство САР считает «присутствие турецких сил на территории Сирии нелегитимным». Она подчеркнула, что сирийские власти в связи с этим будут «с ними действовать соответственно в нужное время».

    Помимо этого, советник президента отметила, что международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), возглавляемая США, в нарушение резолюции ООН практически полностью уничтожила город Ракка, «при полном молчании международных СМИ», сообщает РИА Новости.

    Власти Сирии назвали присутствие турецкой армии на севере страны нелегитимным

    Ранее во вторник сообщалось, что «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ) перебрасывает силы из Идлиба к линии соприкосновения с армией САР близ «дороги жизни» под давлением армии Турции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #турция #дамаск #анкара #исламскоегосударство
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