Власти Сирии назвали присутствие турецкой армии на севере страны нелегитимным

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Дамаск, 7 ноября. Присутствие турецкой армии на севере Сирии является нелегитимным, и реакция Дамаска будет соответствующей в свое время. Об этом журналистам заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

По словам Шаабан, правительство САР считает «присутствие турецких сил на территории Сирии нелегитимным». Она подчеркнула, что сирийские власти в связи с этим будут «с ними действовать соответственно в нужное время».

Помимо этого, советник президента отметила, что международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), возглавляемая США, в нарушение резолюции ООН практически полностью уничтожила город Ракка, «при полном молчании международных СМИ», сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник сообщалось, что «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ) перебрасывает силы из Идлиба к линии соприкосновения с армией САР близ «дороги жизни» под давлением армии Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.