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Донбасс: ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донецке
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    Донбасс: ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донецке

    23:09  7 Ноября 2017
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    Донбасс: ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донецке

    Донецк, 7 ноября. Специальная мониторинговая миссии (СММ) ОБСЕ подтвердила, что ребенок погиб в Донецке в воскресенье, еще четыре человека получили ранения.

    «СММ следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения — четырех раненых и одного убитого — в контролируемом ДНР городе Донецке. Сотрудники калининского морга в городе Донецке сообщили СММ, что 5 ноября они получили тело девятилетнего мальчика, который умер от осколочных травм головы и шеи», — говорится в отчете миссии.

    В Донецкой травматологической больнице врачи сообщили представителям Миссии, что четверо человек попали к ним 5 ноября с травмами и ожогами. По словам медиков, двое мальчиков девяти и десяти лет были вместе с погибшим ребенком, когда взорвался боеприпас. У одного из пострадавших травмирован локоть, у другого серьезная травма бедра. После перенесенной операции мальчик находится в критическом состоянии, он все еще пребывает в состоянии шока после того, как на его глазах погиб его друг. 

    В документе сообщается также, что «трое мальчиков нашли фрагмент неразорвавшихся боеприпасов на игровой площадке школы №110 в Петровском районе Донецка».

    Помимо детей в больнице оказались двое мужчин 65 и 35 лет. Первый рассказал, что вечером 5 ноября, находясь у себя дома в Киевском районе города, услышал взрывы, один из которых отбросил его на пол, при падении он и получил ранения. Второй пострадал от разбившегося стекла у себя дома.

    Донбасс: ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донецке

    Ранее в ДНР сообщили, что один ребенок погиб и двое пострадали из-за подрыва боеприпаса на западе Донецка, писала «Газета.ру».

    Позднее в оборонном ведомстве республики уточнили, что снаряд, на котором подорвались дети, был выпущен с позиций украинских силовиков. Он не подорвался сразу, а детонировал только после того, как обнаружившие его дети проделали с ним какие-то манипуляции.

    Автор: Олеся Волкова
    #днр #донбасс #новороссия
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