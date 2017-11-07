Киев сообщил о пожаре и детонации боеприпасов на складе в ДНР

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Киев, 7 ноября. Украинские власти заявили о пожаре и детонации боеприпасов на складе в ДНР в районе населенного пункта Опытное.

По словам Киева, пожар возник в результате «нарушения мер безопасности во время хранения и обращения с боеприпасами».

«Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот «обстрел» попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города», – говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

Точное время происшествия украинского стороной не указывается.

Напомним, что в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 году.