Сирия: части САА под Дейр-эз-Зором отбили массированное нападение ИГ

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Дамаск, 7 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) провели массированную атаку с применением заминированных автомобилей на позиции сирийской армии к северу от насосной станции Т2 в Дейр-эз-Зоре.

Как сообщает анонимный источник в сирийской армии, подразделениям САА удалось отразить нападение ИГ. Боевики понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

Новостной портал «Мураселон» опубликовал видеозапись боя, на которой видно, как силы САА держат оборону против наступающих террористов.

Напомним, что вчера сирийские части возобновили военную операцию против боевиков ИГ в пограничном городе Аль-Букамаль.

1 Организация запрещена на территории РФ.