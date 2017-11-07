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Новости Сирии
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Сирия: части САА под Дейр-эз-Зором отбили массированное нападение ИГ
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    Сирия: части САА под Дейр-эз-Зором отбили массированное нападение ИГ

    22:45  7 Ноября 2017
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    Сирия: части САА под Дейр-эз-Зором отбили массированное нападение ИГ

    Дамаск, 7 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) провели массированную атаку с применением заминированных автомобилей на позиции сирийской армии к северу от насосной станции Т2 в Дейр-эз-Зоре.

    Как сообщает анонимный источник в сирийской армии, подразделениям САА удалось отразить нападение ИГ. Боевики понесли тяжелые потери в живой силе и технике.

    Новостной портал «Мураселон» опубликовал видеозапись боя, на которой видно, как силы САА держат оборону против наступающих террористов.

    Напомним, что вчера сирийские части возобновили военную операцию против боевиков ИГ в пограничном городе Аль-Букамаль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #саа #дейр-эз-зор
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