Пушков о гибели уэльского министра: Первая жертва сексуальной инквизиции

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Москва, 7 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предполагаемое самоубийство бывшего министра правительства Уэльса Карла Сарджента из-за обвинений в домогательствах. Погибшего политика сенатор назвал первой жертвой «сексуальной инквизиции».

По мнению Пушкова, Сарджент является первой жертвой «сексуальной инквизиции». При этом в своем микроблоге в Twitter сенатор добавил, что на данный момент неизвестно, были ли доказательства в предъявляемых ему обвинениях. «А вот труп налицо», — написал Пушков.

Отвечая на вопрос своих подписчиков, сенатор написал, что сомневается, что такое может повторится в России.

«И в Британии эта травля многих встревожила. С обвинениями надо идти в суд, не в газеты», — подчеркнул он.

1-ая жертва "сексуальной инквизиции": министр пра-ва Уэлльса покончил собой. Домогательства были или нет - неизвестно. А вот труп налицо. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 7, 2017

Бывший министр правительства Уэльса был обнаружен мертвым в своем доме. Официальная причина смерти пока не была озвучена, однако, по данным британских СМИ, это было самоубийство. В минувшую пятницу Сарджента отстранили от должности после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах. Сам он опровергал все обвинения, назвав их «шокирующими и тревожащими».

Как сообщали «Известия», Лейбористская партия приостановила членство Сарджента в своих рядах на время внутрипартийного расследования ситуации, связанной с поведением чиновника.