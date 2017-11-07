Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности вокруг Дамаска
Общество
Пушков о гибели уэльского министра: Первая жертва сексуальной инквизиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков о гибели уэльского министра: Первая жертва сексуальной инквизиции

    22:45  7 Ноября 2017
    36

    Пушков о гибели уэльского министра: Первая жертва сексуальной инквизиции

    Москва, 7 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предполагаемое самоубийство бывшего министра правительства Уэльса Карла Сарджента из-за обвинений в домогательствах. Погибшего политика сенатор назвал первой жертвой «сексуальной инквизиции».

    По мнению Пушкова, Сарджент является первой жертвой «сексуальной инквизиции». При этом в своем микроблоге в Twitter сенатор добавил, что на данный момент неизвестно, были ли доказательства в предъявляемых ему обвинениях. «А вот труп налицо», — написал Пушков.

    Отвечая на вопрос своих подписчиков, сенатор написал, что сомневается, что такое может повторится в России. 

    «И в Британии эта травля многих встревожила. С обвинениями надо идти в суд, не в газеты», — подчеркнул он.

    Бывший министр правительства Уэльса был обнаружен мертвым в своем доме. Официальная причина смерти пока не была озвучена, однако, по данным британских СМИ, это было самоубийство. В минувшую пятницу Сарджента отстранили от должности после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах. Сам он опровергал все обвинения, назвав их «шокирующими и тревожащими».

    Как сообщали «Известия», Лейбористская партия приостановила членство Сарджента в своих рядах на время внутрипартийного расследования ситуации, связанной с поведением чиновника.

    Автор: Олеся Волкова
    #великобритания #пушков #уэльс #домогательства #сарджент
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        665
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        306
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        3364
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        1221