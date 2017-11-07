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Нацбанк Украины одобрил продажу «дочки» Сбербанка бизнесмену Тигипко
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    Нацбанк Украины одобрил продажу «дочки» Сбербанка бизнесмену Тигипко

    22:31  7 Ноября 2017
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    Нацбанк Украины одобрил продажу «дочки» Сбербанка бизнесмену Тигипко

    Киев, 7 ноября. Нацбанк Украины одобрил покупку «дочки» Сбербанка VS Bank предпринимателем Сергеем Тигипко. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

    Как сообщается, банк согласовал с Тигипко опосредованную покупку 99,9% акций VS Bank при помощи компании Bailican Limited, пишет RT. VS Bank является дочерней структурой Сбербанка.

    Данная сделка месяц назад была одобрена Антимонопольным комитетом Украины. О необходимости такой сделки речь впервые пошла в марте этого года, когда Киев ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В связи с этим, также, был запрещен вывоз капиталов за пределы Украины.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #сбербанк #продажа #тигипко
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