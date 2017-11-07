МИД РФ выразил свою обеспокоенность ситуацией в Ливане

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Москва, 7 ноября. Министерство иностранных дел России заявило о своей обеспокоенности развитием ситуации в Ливане, где накануне подал в отставку премьер-министр Саад Харири. Об этом сообщает МИД РФ.

«4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, премьер-министр Ливана Харири посредством телеобращения, переданного каналом «Аль-Арабия», заявил о своей отставке. В соответствии с Конституцией Ливанской Республики отставка премьера в случае ее принятия Президентом страны автоматически означает роспуск кабинета», — отмечает Департамент информации и печати МИД России.

Как напомнили в МИД РФ, на данный момент президент Ливана Аун пока не принял отставку Харири, сославшись на необходимость лично встретится с премьер-министром на ливанской земле.

Российское министерство иностранных дел заявило о своей обеспокоенности развитием обстановки в дружественном Ливане. По мнению внешнеполитического ведомства РФ, под угрозу поставлены позитивные тенденции, которые развиваются в Ливане с 2016 года после избрания Ауна президентом.