Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности вокруг Дамаска
Политика
МИД РФ выразил свою обеспокоенность ситуацией в Ливане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ выразил свою обеспокоенность ситуацией в Ливане

    22:15  7 Ноября 2017
    35

    МИД РФ выразил свою обеспокоенность ситуацией в Ливане

    Москва, 7 ноября. Министерство иностранных дел России заявило о своей обеспокоенности развитием ситуации в Ливане, где накануне подал в отставку премьер-министр Саад Харири. Об этом сообщает МИД РФ.

    «4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, премьер-министр Ливана Харири посредством телеобращения, переданного каналом «Аль-Арабия», заявил о своей отставке. В соответствии с Конституцией Ливанской Республики отставка премьера в случае ее принятия Президентом страны автоматически означает роспуск кабинета», — отмечает Департамент информации и печати МИД России.

    Как напомнили в МИД РФ, на данный момент президент Ливана Аун пока не принял отставку Харири, сославшись на необходимость лично встретится с премьер-министром на ливанской земле.

    Российское министерство иностранных дел заявило о своей обеспокоенности развитием обстановки в дружественном Ливане. По мнению внешнеполитического ведомства РФ, под угрозу поставлены позитивные тенденции, которые развиваются в Ливане с 2016 года после избрания Ауна президентом.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #мид рф #ливан #харири #аун
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        666
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        307
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        3369
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        1225