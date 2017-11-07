Сирия: под осадой в Восточной Гуте остались около 400 тыс. человек

В Избранное

ООН, 7 ноября. Около 400 тысяч человек находятся под осадой в сирийской Восточной Гуте. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

На брифинге во вторник Дюжаррик сообщил, что в настоящее время около 400 тысяч мирных жителей находятся в осажденном районе. При этом он добавил, что этим людям пришлось столкнуться с тяжелой гуманитарной ситуацией. Также плохо обстоят дела с их безопасностью.

Сейчас Восточная Гута контролируется некоторыми группировками вооруженной оппозиции, а не сирийскими властями. «Газета.ру» сообщала, что в Восточной Гуте действует режим прекращения огня. Ранее в район неоднократно доставлялась гуманитарная помощь от России, правительства Сирии и ООН.

Как сообщалось ранее во вторник, исламистские повстанцы в Восточной Гуте произвели обстрел ракетами и минометными снарядами сирийской столицы Дамаск, поразив несколько густонаселенных районов вокруг города.