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Новости Сирии
Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности вокруг Дамаска
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Сирия: под осадой в Восточной Гуте остались около 400 тыс. человек
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    Сирия: под осадой в Восточной Гуте остались около 400 тыс. человек

    22:16  7 Ноября 2017
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    Сирия: под осадой в Восточной Гуте остались около 400 тыс. человек

    ООН, 7 ноября. Около 400 тысяч человек находятся под осадой в сирийской Восточной Гуте. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    На брифинге во вторник Дюжаррик сообщил, что в настоящее время около 400 тысяч мирных жителей находятся в осажденном районе. При этом он добавил, что этим людям пришлось столкнуться с тяжелой гуманитарной ситуацией. Также плохо обстоят дела с их безопасностью.

    Сирия: под осадой в Восточной Гуте остались около 400 тыс. человек

    Сейчас Восточная Гута контролируется некоторыми группировками вооруженной оппозиции, а не сирийскими властями. «Газета.ру» сообщала, что в Восточной Гуте действует режим прекращения огня. Ранее в район неоднократно доставлялась гуманитарная помощь от России, правительства Сирии и ООН. 

    Как сообщалось ранее во вторник, исламистские повстанцы в Восточной Гуте произвели обстрел ракетами и минометными снарядами сирийской столицы Дамаск, поразив несколько густонаселенных районов вокруг города.

    Автор: Олеся Волкова
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