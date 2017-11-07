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Политика
Замглавы МИД РФ обсудил с представителями НФОП ситуацию в Сирии
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    Замглавы МИД РФ обсудил с представителями НФОП ситуацию в Сирии

    22:31  7 Ноября 2017
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    Замглавы МИД РФ обсудил с представителями НФОП ситуацию в Сирии

    Москва, 7 ноября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с представителями Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии и на палестинских территориях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    По данным ведомства, Богданов принял в Москве заместителя генерального секретаря НФОП Абу-Ахмеда Фуада и члена Политбюро НФОП Махера Тахера.

    В ходе беседы обсуждалась ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на вопросы урегулирования кризиса в Сирии и положения дел на палестинских территориях. Кроме того, обсуждались результаты преодоления межпалестинского раскола. При этом собеседники подтвердили необходимость скорейшего восстановления палестинского национального единства на основе политической платформы Организации освобождения Палестины и Арабской мирной инициативы.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #мид рф #богданов #палестина
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