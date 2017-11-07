Замглавы МИД РФ обсудил с представителями НФОП ситуацию в Сирии

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Москва, 7 ноября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с представителями Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии и на палестинских территориях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным ведомства, Богданов принял в Москве заместителя генерального секретаря НФОП Абу-Ахмеда Фуада и члена Политбюро НФОП Махера Тахера.

В ходе беседы обсуждалась ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на вопросы урегулирования кризиса в Сирии и положения дел на палестинских территориях. Кроме того, обсуждались результаты преодоления межпалестинского раскола. При этом собеседники подтвердили необходимость скорейшего восстановления палестинского национального единства на основе политической платформы Организации освобождения Палестины и Арабской мирной инициативы.