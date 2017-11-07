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Новости Сирии
Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности вокруг Дамаска
Украина
Саакашвили пообещал начать процедуру «народного импичмента» Порошенко
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    Саакашвили пообещал начать процедуру «народного импичмента» Порошенко

    22:08  7 Ноября 2017
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    Саакашвили пообещал начать процедуру «народного импичмента» Порошенко

    Киев, 7 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 3 декабря начнет процедуру «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко, если власти «будут продолжать игнорировать» требования протестующих. Об этом Саакашвили заявил на митинге у здания Верховной рады в Киеве.

    «Если они будут продолжать игнорировать наши требования. То 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает», — заявил он.

    Кроме того, Саакашвили призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве, чтобы провести марш несогласных. Он также добавил, что намерен участвовать в шествии вместе с женой и сыном.

    Напомним, с 17 октября у здания Верховной рады продолжаются акции протеста. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд, а также внести изменения в избирательное законодательство и принятия закона об импичменте президента.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #саакашвили
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