Саакашвили пообещал начать процедуру «народного импичмента» Порошенко

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Киев, 7 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 3 декабря начнет процедуру «народного импичмента» президента Украины Петра Порошенко, если власти «будут продолжать игнорировать» требования протестующих. Об этом Саакашвили заявил на митинге у здания Верховной рады в Киеве.

«Если они будут продолжать игнорировать наши требования. То 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает», — заявил он.

Кроме того, Саакашвили призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве, чтобы провести марш несогласных. Он также добавил, что намерен участвовать в шествии вместе с женой и сыном.

Напомним, с 17 октября у здания Верховной рады продолжаются акции протеста. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд, а также внести изменения в избирательное законодательство и принятия закона об импичменте президента.