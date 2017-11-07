СМИ: ТАСС получит субсидии на создание политического канала для детей

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Москва, 7 ноября. Правительство Российской Федерации предложило выделить информационному агентству ТАСС около 210 миллионов рублей на создание детского канала общественно-политической направленности.

Речь идет о поправках в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Как указано в документе, планируется выделять агентству ежегодно около 70 миллионов рублей.

Реализация проекта будет координироваться с министерством образования и науки России.

«Будет создана специальная детская редакция. Ее задача — сбор наиболее интересных и важных российских и мировых новостей для школьников», — объяснил глава департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев в интервью РБК.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева обеспокоена случаями гибели детей на уроках физкультуры.