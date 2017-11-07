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Новости Сирии
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Глава МИД Великобритании обвинил Россию в «слепой поддержке» Асада
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    Глава МИД Великобритании обвинил Россию в «слепой поддержке» Асада

    21:52  7 Ноября 2017
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    Глава МИД Великобритании обвинил Россию в «слепой поддержке» Асада

    Лондон, 7 ноября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опять обвинил Россию «слепой поддержке» президента Сирии Башара Асада. Свое заявление он сделал в ходе выступления в парламентском комитете по международным отношениям.

    «Я рад тому, как Америка и Россия поддерживают тесную связь относительно будущего Сирии, и мы должны подчеркивать, что вместо того, чтобы слепо поддерживать кровавый режим даже после того, как следователи ООН признали его силы виновными в использовании зарина, Россия должна присоединиться к международному сообществу и поддержать урегулирование путем переговоров», — заявил Джонсон.

    Напомним, что несколько дней назад совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) передал Совету Безопасности ООН доклад, касающийся инцидентов с применением химического оружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и иприта в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.

    По сообщению постоянного представительства США в ООН, СМР заключил, что ответственность за применение химического оружия в Хан-Шейхуне лежит на сирийских властях. Сирия отвергла результаты доклада, а МИД России подверг его критике, пообещав предоставить более детальный анализ инцидента на следующей неделе.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #великобритания #асад #джонсон
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