Глава МИД Великобритании обвинил Россию в «слепой поддержке» Асада

В Избранное

Лондон, 7 ноября. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опять обвинил Россию «слепой поддержке» президента Сирии Башара Асада. Свое заявление он сделал в ходе выступления в парламентском комитете по международным отношениям.

«Я рад тому, как Америка и Россия поддерживают тесную связь относительно будущего Сирии, и мы должны подчеркивать, что вместо того, чтобы слепо поддерживать кровавый режим даже после того, как следователи ООН признали его силы виновными в использовании зарина, Россия должна присоединиться к международному сообществу и поддержать урегулирование путем переговоров», — заявил Джонсон.

Напомним, что несколько дней назад совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) передал Совету Безопасности ООН доклад, касающийся инцидентов с применением химического оружия в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и иприта в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.

По сообщению постоянного представительства США в ООН, СМР заключил, что ответственность за применение химического оружия в Хан-Шейхуне лежит на сирийских властях. Сирия отвергла результаты доклада, а МИД России подверг его критике, пообещав предоставить более детальный анализ инцидента на следующей неделе.