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Новости Сирии
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В ЛНР связали обострение в Донбассе с предстоящей встречей Путина и Трампа на полях АТЭС
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    В ЛНР связали обострение в Донбассе с предстоящей встречей Путина и Трампа на полях АТЭС

    22:00  7 Ноября 2017
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    В ЛНР связали обострение в Донбассе с предстоящей встречей Путина и Трампа на полях АТЭС

    Луганск, 7 ноября. Обострение ситуации в зоне военного конфликта в Донбассе может быть связано с грядущей встречей президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. Так считает полномочный представитель ЛНР на мирных переговорах Владислав Дейнего.

    По словам политика, вдоль линии разграничения сторон нагнетается динамика количества нарушений. Поэтому Донецкой и Луганской народным республикам нужно подготовиться к агрессивным действиям со стороны Вооруженных сил Украины.

    «Нам необходимо быть готовыми к достаточно агрессивным действиям. Эти действия в первую очередь связаны с предстоящей встречей президента Путина с президентом Америки», — объяснил Дейнего.

    Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #донбасс #трамп
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