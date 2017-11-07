«Веселый молочник» Джастас Уолкер построил мост через реку в Алтайском крае

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Барнаул, 7 ноября. Американский фермер Джастас Уолкер, который занимается разведением скота на Алтае, построил мост через речку Куевата в Солонешенском районе.

Переправа через горную речку Куевата пришла на смену старой конструкции, которая сильно износилась за 30 лет, а во время последнего паводка была практически полностью уничтожена. Фермеру надоело преодолевать речку вброд, поэтому он решил проблему собственными руками.

Мост был построен по старинным алтайским технологиям из бревен ели и лиственницы в виде трапеции. Кроме того, сооружение укреплено камнями, которые позволяют сохранить устойчивости конструкции во время паводков. На возведение нового моста фермеру понадобилось 175 тысяч рублей и помощь соседей.

Стоит отметить, что Джастас Уолкер живет в России уже 22 года. Уроженец США регулярно выкладывает на своем канале в видеохостинге «YouTube» ролики о жизни на Алтае, которое набирают десятки тысяч просмотров. Широкую известность в России Джастас получил в 2014 году, после того как прокомментировал введение санкций против России в интервью федеральному телеканалу. Телевизионщики оставили в эфире самый насыщенный фрагмент, где фермер иронично рассуждает о последствиях продуктовых санкций. Позднее видеоролик с комментариями Джастаса набрал огромную популярность в Сети, после чего россияне прозвали фермера «Веселый молочник».