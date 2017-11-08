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Сирия, 8 ноября. ИГ понесло значительные потери в живой силе в боях с САА под прикрытием ВКС РФ к северу от Дейр-эз-Зора. Курды объявили об отмене принудительной мобилизации мирных жителей из-за массовых протестов в Алеппо и Ракке. США эвакуировали главарей ИГИЛ1 из Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по военным объектам «Ан-Нусры»*** на севере Хамы; обеспечивали прикрытие САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с радикалами в юго-западной части провинции Дамаск; начали контрнаступление к северо-востоку от Хамы; освободили большую часть острова Кати в провинции Дейр-эз-Зор; возобновили наступление на Абу Кемаль со стороны Меядина; обнаружили большое количество боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: потеряло часть города Аль-Бусайра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; провело контратаку в районе Аль-Каима в иракской провинции Аль-Анбар; понесло потери в результате столкновений с САА на территории Хувейджат-Кати в Дейр-эз-Зоре; предприняло попытку провести теракт к юго-западу от Багдада в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): выступала на стороне «Ан-Нусры» в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: противостояла САА в северной части Хамы; вела перестрелки с САА к северо-востоку от Алеппо; обстреляла центральные кварталы Дамаска; подверглась авиаударам ВВС Сирии к югу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: закрыла офис Комитета по судопроизводству в Восточной Гуте Дамаска.

«Файлак Ар-Рахман»: задержала боевиков «Нусры» на северо-востоке Дамаска.

Курды: отменили принудительную мобилизацию в Алеппо; перебрасывают войска из Ракки в Алеппо.

Международная коалиция: эвакуировала нескольких лидеров ИГИЛ из района города Меядин юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В юго-западной части Дамаска в районе Западной Гуты продолжились вооруженные столкновения между правительственной армией и различными группировками вооруженной оппозиции во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1. Наиболее ожесточенные бои разворачивались близ вершины Джабаль Шейх. Согласно неподтвержденной информации оппозиционных источников, в ходе противостояния САА понесла потери в живой силе. В свою очередь, правительственные новостные порталы передавали, что оборона радикалов в этом районе может рухнуть уже в ближайшие дни.

Тем временем исламисты ужесточили контроль на северо-востоке от Дамаска. В населенном пункте Масраба был закрыт главный офис Комитета по судопроизводству. Как передавал военный источник в сети Telegram (hosienmortadapressnew), командование антиправительственной организации «Джейш Аль-Ислам» потребовало передать власть боевикам, на что глава Комитета ответил отказом. Поступали неподтвержденные данные о вооруженном конфликте в рядах оппозиции. По словам Twitter-канала (AllyOfTruth), несколько исламистов «Ан-Нусры» были задержаны боевиками «Файлак Ар-Рахман».

Во второй половине дня минометным обстрелам со стороны исламистов подвергся город Дамаск. Боевики нанесли удары по нескольким центральным районам столицы. Пострадали более десяти человек из числа мирного населения, передавал Al Masdar News.

Провинция Алеппо

После массовых демонстраций мирных жителей против арестов отказавшихся идти на фронт гражданских лиц, Сирийские демократические силы**** (SDF) были вынуждены отменить принудительную мобилизацию, передавал Telegram-канал (NRVR11). Вместо этого некоторые курдские подразделения, базирующиеся в Ракке, передислоцируются в Алеппо. Митинги против произвола курдских бойцов за прошедшие три дня отмечались в городах Азаз и Аль-Баб, а также в провинции Ракка. В первой половине дня сообщалось о том, что не менее шестисот молодых людей были задержаны в Манбидже за уклонение от военной службы.

Между тем в южной части региона недалеко от города Ханассер продолжили проводить боевые вылеты сирийские военные самолеты. Согласно данным агентства новостей Damascus Now, ВВС САР провели воздушную атаку позиций боевиков близ деревень Рамла и Сияла. Об итогах боевых вылетов до сих пор не сообщалось. Противники также вели взаимные обстрелы неподалеку от района Лерамун к северо-востоку от столицы провинции.

Провинция Хомс

Стало известно о том, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели переговоры с лидерами нескольких формирований сирийской умеренной оппозиции. Тем не менее никаких данных о результатах встречи так и не поступало. Напомним, в ходе переговоров обсуждался вопрос открытия магистрали Хама — Хомс. За соблюдением режима тишины на этом отрезке, как предполагалось, будут усиленно следить служащие военной полиции РФ. Данный вопрос представители «умеренной оппозиции» и Центра по примирению поднимали еще в июле во время встречи в Каире.

Провинция Дейр-эз-Зор

Демократические силы Сирии (SDF) немного продвинулись в провинции, захватив часть города Аль-Бусейра, о чем сообщало курдское агентство новостей Euphrates News. Однако, как утверждали местные активисты, данные территории перешли к курдам после того, как террористы ИГ вступили в ряды SDF. Оставшиеся радикалы ИГ отказались перейти на сторону курдов и продолжили бои.

Правительственные подразделения продолжили зачистку территорий административного центра провинции от следов присутствия боевиков «Исламского государства»1. Как передавал информационный портал Al Masdar News, накануне силы САР обнаружили большое количество американского оружия, оставленного ИГИЛовцами во время бегства.

На острове Кати, куда бежали исламисты после освобождения Дейр-эз-Зора, возобновились боестолкновения между радикалами террористической группировки и войсками САР. По данным корреспондентов AMN, в ходе боев была освобождена большая часть острова, и, кроме того, на поле боя были ликвидированы более 20 террористов.

Между тем САА и ее союзники продолжили развивать наступление в направлении Абу Кемаля со стороны Меядина. Как только об этом стало известно, вертолеты ВВС США эвакуировали нескольких высокопоставленных главарей ИГ из близлежащих населенных пунктов, передавал Al Masdar News. Под прикрытием российских военных самолетов войска САР приступили к штурму города Аль-Курайя.

Провинция Хама

В первой половине дня стало известно о том, что несколько исламистских формирований объединились, чтобы начать наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА). По информации информационного агентства Al Masdar News, в антиправительственной военной операции приняли участие коалиция «Тахрир Аш-Шам», группировка «Джейш Аль-Изза», а также Сирийская свободная армия (ССА). Исламистам удалось захватить деревни Балиль, Умм Тарикия и Тель Хазим, расположенные северо-восточнее Хамы. Многие источники отмечали, что прорваться радикалам удалось при помощи химического оружия.

После того как в регион прибыли дополнительные части САА и союзных ей Национальных сил обороны****** (NDF), объединенные войска начали контрнаступление. Значительную роль в уничтожении обороны боевиков сыграли ВКС РФ, наносившие авиаудары по военным объектам оппозиционеров недалеко от поселений Каср ибн Вардан и Расм Аль-Хамам.

Ирак

В минувшие сутки недалеко от города Багдад служащим федеральной полиции Ирака удалось предотвратить теракт с участием смертников. Два боевика намеревались активировать на себе взрывные устройства в районе Ар-Радвания во время церемонии поклонения останкам Имама Хусейна. Одному из радикалов это удалось, однако благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал. Как передавало информагентство Al Masdar News, смертники принадлежали к числу одной из «спящих ячеек» «Исламского государства».

Во второй половине дня террористы ИГИЛ попытались контратаковать опорные пункты вооруженных сил Ирака на окраине города Аль-Каим в Аль-Анбаре, однако потерпели неудачу в результате точечных авиаударов иракских ВВС. На территории Ирака также работает авиация международной коалиции, возглавляемая Соединенными Штатами Америки. В результате боевых вылетов коалиционных военных самолетов нередко гибнут мирные жители провинции. Согласно ежемесячному отчету ООН, число убитых мирных жителей за октябрь месяц составило 114 человек. Однако, убеждены многие эксперты, эти данные серьезно занижены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)