Киев ввел санкции против главного российского поставщика антрацита на Украину

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Киев, 7 ноября. Киев ввел санкции в отношении российской компании «Южтранс», которая поставляет на Украину дефицитный антрацитный уголь. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

«За проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности в срок 40 дней со вступления в силу этого приказа применить специальную экономическую санкцию - временное прекращение внешнеэкономической деятельности на территории Украины - в отношении иностранных субъектов хозяйственной деятельности, упомянутых в этом приказе», – гласит текст документа опубликованного министерством.

Документ содержит перечень предприятий и компаний, в отношении которых вводятся санкции. Среди них российская компания «Южтранс», которая является крупнейшим поставщиком антрацитного угля на Украину из России.

Отметим, что в данный момент Украина столкнулась с серьезным дефицитом антрацита, который используется на тепловых электростанций, а также крупных теплоэлектроцентралях. Большая часть угля ранее добывалась в Донбассе; сейчас Киев вынужден экспортировать уголь из-за границы.