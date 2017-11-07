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Сирия, 7 ноября. Курды перебрасывают войска из Ракки в Алеппо. «Ан-Нусра»*** атаковала позиции ИГИЛ1 в Хаме при участии смертников. САА и ее союзники под прикрытием ВКС РФ начали штурм города Аль-Курайя в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку наступлению САА юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате нападения ИГ1 на юго-западе провинции Дейр-эз-Зор; начали штурмовать город Аль-Курайя в районе трассы Дейр-эз-Зор — Абу Кемаль.

«Исламское государство»: атаковало позиции армии САР и ее союзников восточнее станции «Т-2» в Дейр-эз-Зоре; противостоит курдам в населенном пункте Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает перестрелки с САА близ населенного пункта Аль-Хула в северной части Хомса; провела атаку с участием смертников на позиции ИГ на севере Хамы.

Курды: передислоцируют отряды из Ракки в провинцию Алеппо; захватили населенный пункт Аль-Кушария на юге Хасаки.

Провинция Дамаск

Стали известны новые подробности обстрела, проведенного исламистами вооруженной оппозиции в Дамаске. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, удары были нанесены радикалами, базирующимися в районе Восточной Гуты, из минометов. Сразу несколько центральных кварталов города подверглись атаке. Одна из мин ударила прямо по популярному столичному ресторану в районе Ас-Салихия. Также частично были разрушены несколько зданий вблизи российского посольства и сирийского парламента. Как минимум десять гражданских лиц пострадали в результате обстрела. Военный источник в Twitter (Ibra_Joudeh) сообщает о десяти погибших.

Провинция Алеппо

Курдский Twitter-канал (ClaudiaAlMina) передает, что части Демократической армии Сирии**** (SDF) возвращаются в Алеппо после завершения военной операции по захвату города Ракка. Военные эксперты полагают, что курдские подразделения спешно покидают город вследствие обострившегося противостояния с Сирийской свободной армией (ССА) в Алеппо. Напомним, территории Ракки все еще не безопасны для проживания мирных жителей, ранее сегодня поступала информация о том, что четыре мирных жителя погибли при взрыве мины, заложенной террористами «Исламского государства»1.

Провинция Хомс

Агентство новостей Damascus Now сообщает о новых перестрелках между правительственными силами и отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» на севере провинции. Сирийская арабская армия (САА) обменялась взаимными артиллерийскими ударами с радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1 недалеко от населенного пункта Аль-Хула. Никаких данных о потерях противников пока не поступало. Напомним, несмотря на то, что северные районы Хомса входят в одну из зон безопасности, в отношении радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 режим прекращения огня не действует.

Провинция Дейр-эз-Зор

Оппозиционный военный источник в соцсети Twitter (AEJKhalil) утверждает, что небольшой отряд «Исламского государства» совершил внезапную вылазку в тыл Сирийской арабской армии (САА) и союзным ей проасадовским силам к востоку от насосной станции «Т-2» на юго-западе региона. В результате вспыхнувших боев четверо бойцов военизированной ливанской организации «Хезболла» погибли, еще несколько получили ранения. В данный момент информация проверяется.

Тем временем правительственные войска, находящиеся в окрестностях Меядина, под прикрытием российской авиации начали штурмовать город Аль-Курайя, который расположен вблизи магистрали Дейр-эз-Зор — Абу Кемаль.

Сирийская демократическая армия (SDF) между тем продолжает столкновения с ИГИЛовцами за контроль над населенным пунктом Аль-Бусейра, передает Twitter-канал (VivaRevolt). Напомним, часть города уже была захвачена курдами в первой половине дня.

Провинция Хама

Возобновилось противостояние между исламистами антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства», ушедшими в подполье. По информации подконтрольных вооруженной оппозиции источников в сети Twitter (QalaatAlMudiq) и (AEJKhalil), боевикам «Ан-Нусры» удалось обнаружить и ликвидировать нескольких ИГИЛовцев в деревнях Аник, Тута и Хаджила. Во время атаки радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» прибегли к использованию смертников на заминированных автомобилях.

Провинция Хасака

После взрыва, организованного боевиками «Исламского государства» на подконтрольных курдам территориях, Сирийские демократические силы (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) активизировали боевые действия против радикалов террористической группировки. Как передает курдский источник на своей странице в сети Twitter (VivaRevolt), «демократическая армия» захватила населенный пункт Аль-Кушария, расположенный к юго-востоку от города Маркада. Местные активисты заявляют, что террористы добровольно оставили занимаемые позиции. Напомним, многие военные эксперты уверены в существовании тайного соглашения между ИГИЛ и Соединенными Штатами Америки относительно распределения контроля над территориями Восточной Сирии.

Ирак

Представители Министерства внутренних дел Республики Ирак заявили об аресте одного из самых опасных командиров террористов «Исламского государства» в районе населенного пункта Хан Бани Саад в провинции Дияла. Его имя пока не разглашается. Об этом сообщает новостное агентство Al Sumaria News.

Между тем иракские вооруженные силы при поддержке проправительственных отрядов «Хашд Аш-Шааби» начали окружать стратегический город Рава в провинции Аль-Анбар. Напомним, армия Ирака и Силы народной мобилизации ведут крупномасштабную военную операцию по зачистке от ИГИЛ всей территории провинции. Ранее союзным войскам уже удалось освободить пограничный город Аль-Каим, который боевики ИГ удерживали с 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)