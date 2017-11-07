В ПАСЕ признали, что не могут решить ряд проблем без России

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Москва, 7 ноября. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не сможет решить ряд важных проблем без участия российской стороны. Так считает руководитель группы «Объединенные европейские левые» в ПАСЕ Тини Кокс, который провел переговоры с председателем комитета Совета Федерации России по международным делам Константином Косачевым.

Речь идет о борьбе с международным терроризмом и киберпреступлениями, урегулировании конфликта в Донбассе, а также о многом другом.

«Ряд проблем, которые стоят перед Европой, невозможно решать без России.. Поэтому мы должны найти способ оставить разногласия… Многие уже осознали, что не могут указывать, кому что делать, а санкции в отношении РФ не работают», — подчеркнул Кокс.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на то, что Москва не будет делать взносы в Совет Европы до полного восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.