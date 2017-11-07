Украина возмущена: морскую блокаду Крыма игнорируют зарубежные суда

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Москва, 7 ноября. Власти Украины выразили свое возмущение тем фактом, что зарубежные суда продолжают игнорировать объявленную Киевом морскую блокаду Крыма и заходить в порты полуострова. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

Украина ранее приняла ряд законов, которые запрещают иностранным судам входить в прибрежную зону Крыма без разрешения Киева.

Однако запреты Киева остались без внимания – иностранные суда продолжают заходить в крымские порты. Так, только за последний месяц суда не менее 64 раз зашли в порты полуострова, включая терминалы Севастополя, Керчи и Феодосии, причем среди них были суда под иностранными флагами. Аналогичным образом обстановка складывалась и позапрошлом месяце, и за месяц до этого.

Несмотря на политику Киева, иностранные государства намерены и дальше развивать торговые отношения с Россией. Украинские власти своими действиями лишь ухудшают отношения с другими странами, преследуя их граждан за «незаконное» посещение Крыма.