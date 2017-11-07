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Украина возмущена: морскую блокаду Крыма игнорируют зарубежные суда
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    Украина возмущена: морскую блокаду Крыма игнорируют зарубежные суда

    21:37  7 Ноября 2017
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    Украина возмущена, что Россия не замечает морскую блокаду Крыма

    Москва, 7 ноября. Власти Украины выразили свое возмущение тем фактом, что зарубежные суда продолжают игнорировать объявленную Киевом морскую блокаду Крыма и заходить в порты полуострова. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

    Украина ранее приняла ряд законов, которые запрещают иностранным судам  входить в прибрежную зону Крыма без разрешения Киева.

    Однако запреты Киева остались без внимания – иностранные суда продолжают заходить в крымские порты. Так, только за последний месяц суда не менее 64 раз зашли в порты полуострова, включая терминалы Севастополя, Керчи и Феодосии, причем среди них были суда под иностранными флагами. Аналогичным образом обстановка складывалась и позапрошлом месяце, и за месяц до этого.

    Несмотря на политику Киева, иностранные государства намерены и дальше развивать торговые отношения с Россией. Украинские власти своими действиями лишь ухудшают отношения с другими странами, преследуя их граждан за «незаконное» посещение Крыма.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #украина #крым #блокада #порт #суда
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