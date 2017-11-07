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Новости Сирии
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Россия
Стройка века: опубликовано фото ночных работ на арках Керченского моста 
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    Стройка века: опубликовано фото ночных работ на арках Керченского моста 

    21:48  7 Ноября 2017
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    Стройка века: опубликовано фото ночных работ на арках Керченского моста 

    Москва, 7 ноября. В Сети появилась ночная фотография арок моста через Керченский пролив. Изображение опубликовано информационным центром «Крымский мост» в социальных сетях с традиционной пометкой «стройка века» и названием «самое яркое событие этого года». 

    Пользователи соцсетей оценили сияющую панораму строящегося моста, не скупились на восторженные эпитеты и предположили, что мост будет невероятно смотреться из космоса.  

    Отметим, что к концу 2018 года будет запущено движение по автодорожной части переправы. Движение поездов по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года. Ранее стало известно, что для охраны Крымского моста и Керченского пролива Федеральная служба войск национальной гвардии РФ создаст специальную морскую бригаду.

    Автор: Федор Веснин
    #крым #керченский пролив #крымский мост #ночное фото
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