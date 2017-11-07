На сына Авакова надели электронный браслет

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Киев, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Украины надели на сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова электронный браслет. Об этом сообщил во вторник сам Александр Аваков.

Напомним, Аваков-младший был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках громкого дела о растрате средств. Непосредственно сам фигурант, который был отпущен под личное обязательство, считает, что расследование является попыткой политического давления на Авакова-старшего.

«Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений!» — написал Александр на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно о том, что народные депутаты Верховной рады не поддержали законопроект об отставке министра внутренних дел страны Арсена Авакова.