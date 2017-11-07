Дуда призвал Порошенко не назначать на важные должности людей антипольских взглядов

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Варшава, 7 ноября. Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Петру Порошенко не назначать людей с антипольскими и националистическими взглядами на ключевые политические должности на Украине.

«Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике», — приводит «Польское радио» заявление президента страны.

Дуда отметил, что призыв обращен не только к президенту Порошенко, но и к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Также польский лидер подчеркнул, что присутствие таких людей на украинской политической сцене вредит сотрудничеству между Польшей и Украиной.

Отметим, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объявил, что одному из украинских чиновников, занимающих антипольскую позицию, уже запрещен въезд на территорию Польши.