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Украина
Киев ввел санкции против главного российского поставщика антрацита на Украину
Политика
Дуда призвал Порошенко не назначать на важные должности людей антипольских взглядов
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    Дуда призвал Порошенко не назначать на важные должности людей антипольских взглядов

    21:25  7 Ноября 2017
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    Дуда призвал Порошенко не назначать на важные должности людей антипольских взглядов

    Варшава, 7 ноября. Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Петру Порошенко не назначать людей с антипольскими и националистическими взглядами на ключевые политические должности на Украине. 

    «Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике»,  — приводит «Польское радио» заявление президента страны.

    Дуда отметил, что призыв обращен не только к президенту Порошенко, но и к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Также польский лидер подчеркнул, что присутствие таких людей на украинской политической сцене вредит сотрудничеству между Польшей и Украиной. 

    Отметим, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объявил, что одному из украинских чиновников, занимающих антипольскую позицию, уже запрещен въезд на территорию Польши.

    Автор: Федор Веснин
    #польша #украина #национализм #политика
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