Ранение российских журналистов в Сирии: опубликовано видео первых секунд после взрыва

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Москва, 7 ноября. В Сети появилось видео первых секунд после взрыва в Сирии, в результате которого пострадали российские журналисты.

В объектив видеокамеры попали первые секунды после разрыва фугаса недалеко от российских журналистов в Дэйр-эз-Зоре. На кадрах видно несколько человек, которые лежат на земле после взрыва. Военнослужащие оказывают первую помощь журналистам, пока на место инцидента не прибыли автомобили с военными медиками.

Напомним, 6 ноября в Сирии во время работы российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов. Вместе с ними пострадали пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.