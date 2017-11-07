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Политика
Выдвижение Зюганова можно было спрогнозировать с вероятностью 99,9% — эксперт
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    Выдвижение Зюганова можно было спрогнозировать с вероятностью 99,9% — эксперт

    21:06  7 Ноября 2017
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    Выдвижение Зюганова можно было спрогнозировать с вероятностью 99,9% — эксперт

    Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о том, что все региональные организации партии выдвинули его кандидатуру для участия в выборах президента РФ.

    «Я лидер движения. Ее [кандидатуру] выдвинули все организации», — заявил Зюганов.

    Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что никакой интриги в заявлении Зюганова нет, и оно было вполне ожидаемым.

    «Парадоксальным было бы предположение, что в день столетия Октябрьской революции, очень важной даты для коммунистической партии, Зюганов бы не объявил о своем выдвижении, ведь он является многолетним, практически бессменным лидером Коммунистической партии Российской Федерации. Это было ожидаемо, вплоть до конкретной даты. Не совсем понятно, почему Зюганов сделал это не с утра, видимо, это было связано с рядом проводимых мероприятий. Анализируя процессы, происходящие вокруг КПРФ, можно сказать, что кандидатура Зюганова является фактически безальтернативной. Внутри КПРФ есть люди с успешным политическим и административным опытом, но их репутационного веса и узнаваемости явно недостаточно для того, чтобы быть выдвинутыми. Для компартии в том виде, в которой она на сегодняшний день существует, Зюганов безальтернативен. Учитывая зависимость между КПРФ и Октябрем, его выдвижение можно было спрогнозировать с вероятностью 99,9%», — рассуждает Асафов.

    Выдвижение Зюганова можно было спрогнозировать с вероятностью 99,9% — эксперт

    Аналитик напомнил, что сейчас на политическом поле происходит много интересных событий — о своем желании принять участие в выборах заявили уже несколько человек.

    «Это даже не Ксения Собчак, а люди, заявления о намерении выдвигаться от которых слышать очень странно. Они делают из этого шоу для получения политических очков. Кроме того, о желании поучаствовать в президентской гонке заявили политические аутсайдеры, бизнесмены, актеры и прочие странные персонажи», — продолжает политолог.

    Александр Асафов высказал мнение, что Зюганов сможет собрать голоса своего традиционного электората, но напомнил, что количество избирателей Зюганова с каждым годом сокращается.

    «Зюганову и компании не удалось создать новое предложение для избирателя, который не является для КПРФ традиционным электоратом. В обществе есть достаточно серьезный запрос на левую позицию. И я думаю, этот запрос постараются реализовать другие силы», — говорит Асафов.

    Выдвижение Зюганова можно было спрогнозировать с вероятностью 99,9% — эксперт

    Асафов также подчеркнул, что Геннадий Зюганов традиционно идет на выборы от КПРФ.

    «И голоса своего электората он традиционно соберет. Я не думаю, что это будут какие-то впечатляющие или неожиданные цифры. Думаю, что все пройдет достаточно банально», — заключил Александр Асафов.

    Кроме того, аналитик отмечает, что программа кандидата в президенты не должна таить интригу, а должна соответствовать реалиям существующей действительности и меняться вместе со страной и миром.

    «При всем уважении, я не очень представляю, что Геннадий Андреевич может предложить людям, которые впервые придут на избирательные участки в 2018 году. Но скорее всего мы услышим ту же риторику, которая не меняется из года в год, либо подвергается косметической реставрации, но не реновации», — подытожил Александр Асафов.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #зюганов #политика #выборы-2018
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