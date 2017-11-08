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Сирия, 8 ноября. Главари ИГ1 планируют серию контратак в Дейр-эз-Зоре с целью сохранить Абу Кемаль под своим контролем. «Джебхат ан-Нусра»1*** активизировала обстрелы западных окрестностей Алеппо. Армия САР и боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают бои на севере Хамы и на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков «Джебхат ан-Нусры» на западных окраинах Алеппо сразу с нескольких направлений; продолжают столкновения с «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): планирует контратаки позиций САА и SDF**** на юге Дейр-эз-Зора с целью сохранить за собой город Абу Кемаль; рискует потерять территории на левом берегу Евфрата в провинции Аль-Анбар на западе Ирака близ границы с САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): одновременно продолжает бои с военнослужащими САА и террористами ИГ на северо-востоке от Хамы; укрепляет позиции в районе на границе провинций Идлиб и Хама.

Армия Турции: ведет разведывательную миссию на линии соприкосновения с YPG на северо-западе САР; увеличивает военное присутствие на северо-востоке от Алеппо в районе курдского города Манбидж.

Провинция Алеппо

Боевики исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», активизировали обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) в западных предместьях Алеппо. По информации портала Damascus Now, террористы вели огонь преимущественно из крупнокалиберных минометов со стороны населенных пунктов Хан-Туман, Лерамун и Кафр Хамра. Отмечается, что никто из военнослужащих правительственных войск и местных жителей не пострадал. Кроме того, в результате последовавших ответных ударов часть боевиков была ликвидирована.

На северо-западе провинции Алеппо был замечен турецкий беспилотник, передает на своей странице в Twitter (@JulianRoepcke) военный источник. Дрон был зафиксирован в нескольких километрах от границы с Идлибом, на севере которого базируются войска армии Турции. Предполагается, что БПЛА осуществлял сбор разведданных на линии соприкосновения между протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА)** и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

Курдский портал ANF News между тем сообщает, что Анкара намерена оставить дополнительный контингент своих вооруженных сил в районах населенных пунктов Джараблус и Чобанбей на северо-востоке провинции Алеппо. Тем самым турецкая сторона и подконтрольные ей сирийские незаконные группировки рассчитывают усилить военный потенциал на этом направлении в случае эскалации ситуации в районе подконтрольного курдам города Манбидж.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям портала Al Amaq, подконтрольного «Исламскому государству», отряды боевиков группировки провели атаку позиций сирийской армии недалеко от поселения Макхан, расположенного в южных окрестностях города Меядин. Отмечается, что боевики тем самым рассчитывают задержать наступление правительственных сил и российских ВКС дальше на юг провинции Дейр-эз-Зор вдоль правого побережья Евфрата — в направлении Абу Кемаля. Кроме того, в ходе нападения были задействованы смертники на «джихад-мобилях», также передает Al Amaq. Эти сведения, тем не менее, пока не получили официального подтверждения.

На закрытых Telegram-каналах ИГ появляются сообщения о том, что главари террористической группировки планируют новые контрнаступления с целью вернуть утраченные позиции и сорвать штурм Абу Кемаля, последнего крупного форпоста «Исламского государства»1. Боевики намерены попытаться перерезать пути обеспечения подразделений САА между Дейр-эз-Зором и Меядином, а также отбить ключевые опорные пункты недалеко от завода по переработке нефти Сабан, который ранее был захвачен курдскими бойцами Демократической армии Сирии (SDF), действующими при поддержке коалиции Соединенных Штатов.

Провинция Идлиб

Правительственные войска САР провели новую серию атак позиций «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб на границе с Хамой. Сирийские военные встретили ожесточенное сопротивление со стороны исламистов, однако смогли отразить два ответных нападения «Джебхат ан-Нусры» рядом с поселком Вади Ад-Даба, передает в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. В целом, несмотря на интенсивные столкновения, ситуация каких-либо более-менее серьезных изменений не претерпела.

Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают наращивать боевую мощь в окрестностях населенного пункта Абу Дали, передает Qalaat Al Mudiq. По данным оппозиционного портала, отряды боевиков находятся в состоянии полной готовности и намерены сорвать любые попытки правительственных сил продвинуться вглубь Идлиба.

Провинция Хама

Ситуация в северо-восточной части Хамы, граничащей с Идлибом, по-прежнему остается сложной. Согласно сведениям Местных координационных комитетов Сирии, радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» параллельно продолжают бои в этом районе с террористами «Исламского государства», которые сохраняют военное присутствие в провинции уже в виде так называемых «спящих ячеек», и военнослужащими правительственных войск САР.

В виду активизации вооруженных столкновений на этом направлении главари коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают перебрасывать сюда новые ресурсы и резервы, прежде всего — из Идлиба и Алеппо, а также вести всевозможные мероприятия по усилению боевой мощи. Так, в настоящий момент, передает в сети Twitter (@markito0117) военный источник, боевики оборудуют новые огневые позиции на окраине деревни Телль Марак.

Ирак

Иракская правительственная армия продолжает развивать преимущество в боях с террористами ИГИЛ в провинции Аль-Анбар. В настоящий момент командование правительственных войск намерено форсировать Евфрат у границы с Сирией и продолжать операцию уже на северном побережье реки. По информации новостного портала Iraqi Day, одной из первостепенных целей на другой стороне реки станет взятие населенного пункта Ар-Рабит и стратегического транспортного узла в его окрестностях. Отмечается, однако, что в случае скорой успешной высадки подразделений армии Ирака на левый берег, базирующиеся там отряды «Исламского государства» общей численностью, как предполагается, до 300 боевиков, могут быть оперативно переброшены главарями на территорию сирийского Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)