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Параскева Пятница: когда отмечается, история, народные традиции, приметы и запреты
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    Параскева Пятница: когда отмечается, история, народные традиции, приметы и запреты

    20:55  7 Ноября 2017
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    Параскева Пятница: когда отмечается, история, народные традиции, приметы и запреты

    В ноябре православные христиане чтут память великомученицы Параскевы, которую в народе называют Параскева Пятница. В народной традиции этот образ связан с запретами, которые должны соблюдать по пятницам женщины.

    Образ этой великомученицы является воплощением дня недели — пятницы. В славянской традиции Параскева Пятница считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного очага, дарительницей счастья и благополучия.

    Когда отмечается память Параскевы Пятницы

    Память Параскевы Пятницы чтят 10 ноября (28 октября по старому стилю). В 2017 году этот праздник приходится на пятницу.

    История Параскевы Пятницы

    В христианской традиции считается, что Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий в Малой Азии в богатой христианской семье, свято чтившей день крестных страданий Иисуса Христа — пятницу. Потому родители назвали дочь Параскевой (по-гречески — «пятницей»). Девушка с ранней юности посвятила себя аскетической жизни и стала ревностной христианкой. Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, святая Параскева была схвачена, подвергнута жестоким пыткам и обезглавлена.

    Помимо Параскевы из Икония в истории известны еще 13 христианских святых с таким именем.

    Мучение св. Параскевы огнём. Клеймо житийной иконы

    Параскева Пятница в народной традиции

    Параскева Пятница в славянской традиции ассоциировалась с пятницей как днем недели и с Великой пятницей — днем, когда был распят Иисус Христос.

    По мнению историков, Параскева Пятница также была связана с Мокошей — главным женским божеством восточнославянского языческого пантеона. Культ Параскевы Пятницы связан с женскими работами (прядение, шитьем и т.д.) и запретом их делать в пятницу, а также с замужеством и деторождением.

    Параскеве Пятнице молились о сохранении от падежа скота, она считалась целительницей человеческих недугов — дьявольского наваждения, лихорадки, зубной и головной боли и т.д. Параскева Пятница считалась «бабьей святой», в ее честь существовали особые молитвы, которые записывали, зашивали в мешочек и носили на шее, они считались средством от всех болезней. Цветы и травы, которые вешали перед иконой Параскевы Пятницы, также считались целительными — их хранили весь год и использовали в лечебных целях.

    Параскеве Пятнице молились о сохранении от падежа скота

    Приметы и запреты на Параскеву Пятницу

    В пятницу — матушку Прасковью — грешно тревожить землю (то есть нельзя заниматься работами на земле).

    По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут.

    Кто прядет в пятницу, тот ослепнет.

    Женщинам в пятницу не разрешалось мыть голову и причесываться.

    Также в пятницу женщинам был предписан особенно строгий пост.

    Автор: Алексей Громов
    #приметы #параскева пятница
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