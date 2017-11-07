Власти Евросоюза нашли способ помешать реализации «Северного потока-2»

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Брюссель, 7 ноября. Еврокомиссия планирует утвердить новые правила для работы морских газопроводов на территории Евросоюза, которые могут помешать реализации проекта «Северный поток-2».

По словам официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, Еврокомиссия намерена принять меры, согласно которым все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза буду должны соответствовать правилам и законам ЕС.

«Ожидается, что Еврокомиссия примет меры, по которым все газовые трубопроводы, входящие на европейский международный газовый рынок, должны будут соответствовать правилам ЕС», — сказал он.

Схинас также добавил, что Еврокомиссия до конца недели может представить соответствующие предложения по поправкам к газовой директиве ЕС. По его словам, принятие директивы даст гарантии, что все входящие на территорию ЕС газопроводы будут соответствовать правилам Евросоюза, которые делают их доступными для других операторов.