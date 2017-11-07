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Украина
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Политика
Власти Евросоюза нашли способ помешать реализации «Северного потока-2»
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    Власти Евросоюза нашли способ помешать реализации «Северного потока-2»

    20:41  7 Ноября 2017
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    Власти Евросоюза нашли способ помешать реализации «Северного потока-2»

    Брюссель, 7 ноября. Еврокомиссия планирует утвердить новые правила для работы морских газопроводов на территории Евросоюза, которые могут помешать реализации проекта «Северный поток-2». 

    По словам официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, Еврокомиссия намерена принять меры, согласно которым все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза буду должны соответствовать правилам и законам ЕС.

    «Ожидается, что Еврокомиссия примет меры, по которым все газовые трубопроводы, входящие на европейский международный газовый рынок, должны будут соответствовать правилам ЕС», — сказал он.

    Схинас также добавил, что Еврокомиссия до конца недели может представить соответствующие предложения по поправкам к газовой директиве ЕС. По его словам, принятие директивы даст гарантии, что все входящие на территорию ЕС газопроводы будут соответствовать правилам Евросоюза, которые делают их доступными для других операторов.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #евросоюз #северный поток-2 #брюссель #газопровод
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