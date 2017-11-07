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Украина
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Экономика
Новые проекты в действии: Россия и Китай кооперируются для успешного обхода санкций. ФАН-ТВ
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    Новые проекты в действии: Россия и Китай кооперируются для успешного обхода санкций. ФАН-ТВ

    20:21  7 Ноября 2017
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    В московском «Экспоцентре» в рамках Первой Национальной выставки машиностроения и инноваций из Китая «China Machinery Fair 2017» прошел «Российско-Китайский форум машиностроения и инноваций». Эксперты в разных отраслях промышленности, представители власти и бизнеса обсудили способы сотрудничества и развития торгово-экономических связей двух стран. Форум посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

    В последние годы отношения России и Китая заметно укрепились и сегодня, по мнению специалистов, переживают один из лучших моментов в истории. Крупнейшие державы достигли заметных высот в совместных торговых, инвестиционных, энергетических, инфраструктурных и сельскохозяйственных проектах.

    Ли Цзиньюань, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ, рассказал репортеру ФАН-ТВ:

    – Между нашими странами успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество. За первые восемь месяцев этого года его объем превысил 54 млрд долларов, в том числе, 23 % приходится на машинно-техническую продукцию, а в этой доле, в свою очередь, более половины – это продукция хай-тек.

    В 2017 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 22,4 %, что составляет больше 61 млрд долларов. На фоне вялого развития мировой торговли это большой успех. Еще больше расширить инвестиционное сотрудничество с Китаем сегодня стремятся Тюменская, Ульяновская, Смоленская области.

    Новые проекты в действии: Россия и Китай кооперируются для успешного обхода санкций. ФАН-ТВ

    Дмитрий Мурадов, заместитель руководителя Представительства Правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ, выступая на Российско-Китайском форуме машиностроения и инноваций, сообщил:

    – Тюменская область вошла в топ-5 регионов – лидеров национального рейтинга по состоянию инвестиционного климата в РФ. В 2015 году химическая корпорация Sinopec купила 10 % акций «Сибур», которая считается нашей компанией, так как его штаб-квартира зарегистрирована в Тобольске. Буквально недавно, в сентябре этого года Роснефть и крупнейшая частная нефтяная компания Китая «Хуасин» подписали соглашение о покупке 14 % акций Роснефти.

    Новые проекты в действии: Россия и Китай кооперируются для успешного обхода санкций. ФАН-ТВ

    Китайские инвесторы заинтересованы в строительстве промышленных кластеров на территории России и планируют вместе создавать продукцию, которую можно будет экспортировать в страны Европы. По мнению экспертов, Поднебесная должна стать надежным партнером России в условиях санкций.

    Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов «Аналитического кредитного рейтингового агентства», проанализировал нынешние бизнес-отношения России и Китая:

    – Сегодня, когда мир переходит на новые экономические уклады, мы видим, что в мире активно используются программируемые станки, которые могут одновременно выполнять десятки операций. У нас эта технология, к сожалению (несмотря на то, что мы, можно сказать, пионеры этой отрасли), сейчас находится на достаточно низком уровне развития. Активный приход китайских инвесторов именно в наше машиностроение можно ожидать в течение ближайших 50-ти лет. Бояться появления какой-либо дополнительной зависимости от китайских партнеров на фоне того, что мы сегодня имеем технологическую зависимость на Западе, мне кажется, что уже нет значительных оснований. Ну, и надо понимать, что нашим производителям необходимо не просто слепо приобретать западное оборудование, ставить его у себя и на нем что-то производить, но обязательно включаться в технологическую цепочку, заниматься импортозамещением и активно получать доступ именно к технологическому вопросу.

    Новые проекты в действии: Россия и Китай кооперируются для успешного обхода санкций. ФАН-ТВ

    По данным экспертов, около 60 % российско-китайского товарооборота сегодня приходится на энергоносители и сырье. Будущее обеих стран – за кооперацией в машиностроительной сфере.

    С репортером ФАН-ТВ пообщался Сергей Лебедев, представитель Российского экспортного центра в Китае:

    – Основная проблема – в нехватке информации у китайских инвесторов. Немногие знают, что между Россией и Китаем подписано соглашение о взаимной защите инвестиций. Это межправительственное соглашение, которое серьезно облегчает инвестирование, приток капитала из Китая. В целом, есть эффективный механизм межправительственного взаимодействия – Российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. Ее возглавляют два вице-премьера. С нашей стороны – заместитель председателя Правительства Шувалов, который также является председателем директоров Российского экспортного центра. И сейчас в работе находится порядка 70 проектов.

    Смотрите также: Выставка «China Machinery Fair 2017» показала новые машины и технику из Китая. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
    #россия #москва
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