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Украина
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Украина
Саакашвили получил документ о легальности его пребывания на Украине
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    Саакашвили получил документ о легальности его пребывания на Украине

    20:34  7 Ноября 2017
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    Саакашвили получил документ о легальности его пребывания на Украине

    Киев, 7 ноября. Государственная миграционная служба Украины выдала бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили документ, который подтверждает легальность его пребывания на территории страны.

    Согласно предварительным данным, справка действительна до 1 декабря 2017 года. Однако он будет добиваться через суд восстановления гражданства Украины.

    «Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь»,  — цитирует слова политика «Свободная пресса».

    В интервью РИА Новости адвокат экс-президента Грузии Павел Богомазов объяснил: документ является гарантией того, что Саакашвили не выдворят с Украины до рассмотрения в суде законности решения миграционной службы (об отказе в предоставлении политику статуса лица, пользующегося допзащитой государства).

    Напомним, в конце октября экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил от администрации президента Украины Петра Порошенко документы о лишении гражданства страны.

    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили
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