Саакашвили получил документ о легальности его пребывания на Украине

В Избранное

Киев, 7 ноября. Государственная миграционная служба Украины выдала бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили документ, который подтверждает легальность его пребывания на территории страны.

Согласно предварительным данным, справка действительна до 1 декабря 2017 года. Однако он будет добиваться через суд восстановления гражданства Украины.

«Сегодня наконец-то получил от миграционной службы документ, который удостоверяет, что я пребываю на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь», — цитирует слова политика «Свободная пресса».

В интервью РИА Новости адвокат экс-президента Грузии Павел Богомазов объяснил: документ является гарантией того, что Саакашвили не выдворят с Украины до рассмотрения в суде законности решения миграционной службы (об отказе в предоставлении политику статуса лица, пользующегося допзащитой государства).

Напомним, в конце октября экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил от администрации президента Украины Петра Порошенко документы о лишении гражданства страны.