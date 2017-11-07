«Урегулировали гастроли Саакашвили»: украинцы пошутили об ограничениях для артистов из РФ

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Киев, 7 ноября. Во вторник украинский президент Петр Порошенко подписал законопроект, согласно которому артисты из России не смогут без разрешения Службы безопасности Украины (СБУ) выступать в стране.

«За нарушение соответствующих статей закона организатор (концертов) несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат», — указано в заявлении администрации президента Украины.

Підписав Закон, яким регулюється питання проведення в Україні гастролей громадян держави-агресора.https://t.co/zHV8ebMl5x pic.twitter.com/MA77IZX6iN — Петро Порошенко (@poroshenko) November 7, 2017

Некоторые украинцы «поддержали» данную инициативу.

«Спасибо огромное, босс. Вот теперь то мы все заживем по-новому. Один из лучших законов!» — иронично отметил один из комментаторов.

Другие пользователи соцсетей обеспокоены тем фактом, что могут возникнуть злоупотребления.

«80% — Пете, 20% — певцам из России», — шутят люди.

«Нацистское государство. Всякие «Квест Пистолсы» и «Время и Стекло» у нас проводят свои тупые концерты и ничего… А тут», — недоумевают жители Украины.