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Новости Сирии
Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности вокруг Дамаска
#Соцсети
«Урегулировали гастроли Саакашвили»: украинцы пошутили об ограничениях для артистов из РФ
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    «Урегулировали гастроли Саакашвили»: украинцы пошутили об ограничениях для артистов из РФ

    21:45  7 Ноября 2017
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    Украинцы пришли в недоумение из-за запрета на гастроли российских артистов на Украине

    Киев, 7 ноября. Во вторник украинский президент Петр Порошенко подписал законопроект, согласно которому артисты из России не смогут без разрешения Службы безопасности Украины (СБУ) выступать в стране.

    «За нарушение соответствующих статей закона организатор (концертов) несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат», — указано в заявлении администрации президента Украины.

    Некоторые украинцы «поддержали» данную инициативу.

    «Спасибо огромное, босс. Вот теперь то мы все заживем по-новому. Один из лучших законов!» — иронично отметил один из комментаторов.

    Украинцы пришли в недоумение из-за запрета на гастроли российских артистов на Украине

    Другие пользователи соцсетей обеспокоены тем фактом, что могут возникнуть злоупотребления.

    «80% — Пете, 20% — певцам из России», — шутят люди.

    Украинцы пришли в недоумение из-за запрета на гастроли российских артистов на Украине

    «Нацистское государство. Всякие «Квест Пистолсы» и «Время и Стекло» у нас проводят свои тупые концерты и ничего… А тут»,  — недоумевают жители Украины.

    Украинцы пришли в недоумение из-за запрета на гастроли российских артистов на Украине

    «То есть гастроли Саакашвили теперь законодательно регулируемые? Простите, не удержался», — предположили некоторые.

    Украинцы пришли в недоумение из-за запрета на гастроли российских артистов на Украине

    Автор: Алексей Громов
    #украина
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