Стивен Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году‍

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Москва, 7 ноября. Британский ученый Стивен Хокинг заявил, что человечество погибнет примерно в 2600 году, после того как Земля превратится в «пылающий огненный шар».

По мнению ученого, население нашей планеты будет увеличиваться, потребление энергии усиливаться, а спасение для обитателей Земли возможно только при переселении на другие планеты.

«Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет», — цитирует Хокинга New York Post.

Хокинг также призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, целью которого является путешествие к ближайшей к Солнечной системе звезде Альфа Центавра. Ученый полагает, что в ее окрестностях может находиться планета пригодная для жизни людей.

Отметим, космический аппарат Breakthrough Starshot, который предстоит сконструировать для выполнения амбициозной цели, будет передвигаться со скоростью света и сможет достигнуть звезды за двадцать лет.



