Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киев ввел санкции против главного российского поставщика антрацита на Украину
Весь мир
Стивен Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году‍
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стивен Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году‍

    20:39  7 Ноября 2017  /обновлено: 20:54  07 Ноября 2017
    238

    Стивен Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году‍

    Москва, 7 ноября. Британский ученый Стивен Хокинг заявил, что человечество погибнет примерно в 2600 году, после того как Земля превратится в «пылающий огненный шар».

    По мнению ученого, население нашей планеты будет увеличиваться, потребление энергии усиливаться, а спасение для обитателей Земли возможно только при переселении на другие планеты.

     «Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет»,  — цитирует Хокинга New York Post. 

    Хокинг также призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, целью которого является путешествие к ближайшей к Солнечной системе звезде Альфа Центавра. Ученый полагает, что в ее окрестностях может находиться планета пригодная для жизни людей.

    Стивен Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году‍

    Отметим, космический аппарат Breakthrough Starshot, который предстоит сконструировать для выполнения амбициозной цели, будет передвигаться со скоростью света и сможет достигнуть звезды за двадцать лет.

     

    Автор: Федор Веснин
    #земля #хокинг #апокалипсис
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        591
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        280
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        3062
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        1125