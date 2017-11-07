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«Троцкий» vs «Демон революции»: блестящий Хабенский, два Парвуса и раздвоение Матвеева
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    «Троцкий» vs «Демон революции»: блестящий Хабенский, два Парвуса и раздвоение Матвеева

    20:33  7 Ноября 2017
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    «Троцкий» vs «Демон революции»: блестящий Хабенский, два Парвуса и двоящийся Матвеев

    Два главных российских телеканала сошлись в клинче, практически одновременно запустив исторические сериалы к столетию Октябрьской революции. На Первом канале в понедельник стартовал восьмисерийный байопик «Троцкий», телеканал «Россия» на день раньше выпустил в эфир многосерийный телефильм «Демон революции».

    О чем эти сериалы

    «Троцкий», как следует из названия, посвящен одному из лидеров революции и первых лет советской власти — Льву Троцкому, который после смерти Владимира Ленина, проиграв соперничество Иосифу Сталину, на долгие годы стал в Советском Союзе запретной фигурой.

    Это продюсерский проект Первого канала, генеральные продюсеры — Александр Цекало (компания «Среда», известная по сериалам «Метод», «Мажор», «Обратная сторона Луны») и Константин Эрнст. Режиссеры-постановщики — Александр Котт и Константин Статский.

    Образ Лейбы Бронштейна, превратившегося в безжалостного Льва Троцкого, создал чрезвычайно харизматичный в этом образе Константин Хабенский, и это несомненно одна из главных удач фильма.

    «Демон революции», который пытается отобрать зрителей у «Троцкого», — это телефильм режиссера Владимира Хотиненко. Продюсеры — Александр Роднянский, Сергей Мелькумов и Антон Златопольский. «Демон революции» в гораздо большей степени режиссерский проект, чем у конкурентов — похоже, продюсеры полностью доверяют заслуженному профессионалу Хотиненко.

    События фильма «Демон революции» разворачиваются в 1915—1917 годах во время Первой мировой войны. Политик и публицист Александр Парвус договаривается с министром иностранных дел Германской империи Готлибом фон Яговом о получении огромной суммы денег на организацию революции в России. Парвус пытается устроить возвращение в Россию лидера большевиков Владимира Ленина, этим планам противостоит агент царской контрразведки Алексей Мезенцев.

    Парвус против Парвуса

    Надо сказать, в обоих сериалах — и в «Троцком», и в «Демоне» — обыгрывается версия, что Парвус, движимый честолюбием и меркантильными интересами, фактически взращивает революционеров на немецкие деньги, чтобы устроить в России революцию и не дать Германии потерпеть поражение в Первой мировой войне. Такая версия революционных событий не является ноу-хау создателей фильмов — просто в советское время такой подход к теме считался страшной крамолой. И сейчас коммунисты уже выразили возмущение конспирологической трактовкой событий, предшествовавших революции.

    Парвус появляется примерно в одной и той же зловещей роли в обоих фильмах — в «Троцком» его играет Михаил Пореченков, в «Демоне революции» — Федор Бондарчук. Кто из них убедительнее, предстоит решать зрителям.

    А вот что касается образа Владимира Ленина, то тут компания Эрнста, похоже, проиграла конкурентам с телеканала «России». Хотя Евгений Стычкин, сыгравший роль вождя мирового пролетариата в «Троцком», очень хорош, но увы, до Евгения Миронова из «Демона» все-таки не дотягивает…

    Парвус против Парвуса

    Двоящийся Матвеев

    Самое забавное получилось с участием в обоих сериалах одного из самых красивых актеров российского кино Максима Матвеева, который известен не только профессиональными успехами, но и бурной личной жизнью (Матвеев — супруг Елизаветы Боярской, ради которой он бросил первую жену -актрису с новорожденным ребенком).

    В фильме «Демон революции» Матвеев играет агента царской контрразведки Алексея Мезенцева, который пытается противостоять коварным планам немцев и Парвуса по уничтожению России.

    В фильме «Троцкий» все тот же Матвеев предстает в роли американского журналиста Фрэнка Джексона, который приезжает в Мексику, чтобы написать книгу о знаменитом изгнаннике. И — спойлер — как многие уже догадались, американский журналист в итоге окажется тем самым агентом советской госбезопасности Рамоном Меркадером, которому суждено ледорубом поставить точку в биографии Льва Троцкого.

    И хотя Матвеев неплохо справляется с обеими ролями, но, когда в попытке объять необъятное переключаешь кнопки с «Троцкого» на «Демона», двоящийся герой производит несколько комичное впечатление.

    В целом же, надо сказать, оба фильма по первым сериям производят неплохое впечатление: крепкие сценарии, хорошая (а в «Троцком» просто отличная операторская работа, убедительные актерские работы, — все это делает фильмы интересными. В общем, смотрим дальше.

    Автор: Ольга Ветрова
    #первый канал #матвеев #троцкий #демон революции #парвус #телеканал россия
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