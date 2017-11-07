Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍

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Москва, 7 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера коммунистической партии России, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

«К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — заявил Зюганов в эфире Первого канала.

Отметим, что съезд КПРФ намечен на декабрь. Он состоится после официального объявления о проведении кампании и будет целиком посвящен президентским выборам 2018 года.

Ранее Геннадий Зюганов четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.