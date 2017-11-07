Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍
Политика
Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍

    19:52  7 Ноября 2017
    33

    Зюганов объявил об участии в президентских выборах‍

    Москва, 7 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера коммунистической партии России, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

    «К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — заявил Зюганов в эфире Первого канала.

    Отметим, что съезд КПРФ намечен на декабрь. Он состоится после официального объявления о проведении кампании и будет целиком посвящен президентским выборам 2018 года.

    Ранее Геннадий Зюганов четырежды баллотировался на пост президента Российской Федерации. 

    Напомним, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

     

    Автор: Федор Веснин
    #кпрф #зюганов #выборы-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        373
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        247
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        2692
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        988