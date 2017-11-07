Сирия сегодня: САА наступает на последний оплот ИГИЛ - Абу-Кемаль, боевики обстреляли мирный Дамаск

В Избранное

Сирия, 7 ноября. Сирийская армия начала наступление на Абу-Кемаль из Меядина; в Генштабе ВС РФ озвучили данные по нейтрализованным боевикам в Сирии; экстремисты нанесли ракетный удар по Дамаску. Поседение новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА идет на Абу-Кемаль

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) начали свою императивную операцию по освобождению цитадели «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) Абу-Кемаль, выступив с позиций близ города Меядин, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с элитным спецподразделением «Силы Тигра» сирийские войска атаковали позиции ИГИЛ к востоку от Меядина. Как сообщил военный источник, военнослужащие армии Башара Асада начали наступление, запустив несколько минометных снарядов и ракет по обороне террористического «самопровозглашенного халифата» к востоку от населенного пункта.

Источник добавил, что правительственные силы, как ожидается, смогут значительно продвинуться в сторону Абу-Кемаля, в то время как их союзники из 4-й танковой дивизии, «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) продолжают идти от насосной станции Т-2.

В Генштабе ВС РФ озвучили данные по ликвидированным боевикам

Более 54 тысяч боевиков были ликвидированы в Сирии за последние два года, в том числе около 4 тысяч 200 уроженцев России и бывших советских республик. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

По словам военного, за два года в Сирии было освобождено более тысячи населенных пунктов.

«Убито более 54 тысяч членов незаконных вооруженных формирований (в том числе более 2 тысяч 800 уроженцев России и 1 тысяча 400 — из бывших советских республик)», — заключил глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ на заседании коллегии Минобороны России.

Герасимов также отметил, что российский военный контингент в Сирийской Арабской Республике столкнулась с хорошо подготовленным противником. Он также подчеркнул, что террористы в своем распоряжении имели около 1,5 тысяч танков и единиц бронетехники, более тысячи двухсот орудий и минометов, захваченных у сирийских и иракских правительственных войск.

«Их командиры прошли подготовку в специальных лагерях под присмотром западных инструкторов и военных советников из некоторых стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки, — добавил Герасимов. — В ряде случаев офицеры спецназа из этих стран руководили незаконными вооруженными формированиями».

Глава Генштаба добавил, что по уровню сплоченности и подготовки подразделения экстремистов равны сирийским правительственным войскам.

«На самом деле, каждый населенный пункт был укрепленной зоной с хорошо продуманной пожарной системой, бетонными конструкциями, разветвленной системой искусственных препятствий и подземными коммуникациями», — заключил он.

Террористы атаковали Дамаск

Исламистские повстанцы в Восточной Гуте произвели обстрел ракетами и минометными снарядами сирийской столицы Дамаск, поразив несколько густонаселенных районов вокруг города, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Как сообщает корреспондент агентства в столице САР, боевики нанесли удар по нескольким зданиям вблизи российского посольства, вызвав массовые взрывы, которые слышны по всему городу.

Согласно последним озвученным данным, в результате атаки погибли десятки мирных жителей. Среди районов, на которые нацелились экстремисты, был район Аль-Салихия. Ряд минометных снарядов угодил в популярный ресторан по соседству, в результате чело десятки человек погибли и пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.