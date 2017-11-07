Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
На сына Авакова надели электронный браслет
Украина
Папа вздрогнул: дочь Порошенко в костюме американского заключенного отметила Хэллоуин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Папа вздрогнул: дочь Порошенко в костюме американского заключенного отметила Хэллоуин

    20:10  7 Ноября 2017
    151

    Папа вздрогнул: Дочь Порошенко отметила Хэллоуин в костюме заключенного

    Киев, 7 ноября. Дочь президента Украины Петра Порошенко отметила Хэллоуин в костюме американского заключенного. Об этом сообщили во вторник украинские СМИ.

    Как передает «Страна.ua» Александра Порошенко и ее одногруппницы, которые обучаются в престижной британской частной школе Concord College, выступили в характерных оранжевых комбинезонах на концерте, который был организован в честь праздника. Подобный костюм можно легко приобрести всего за 13-14 долларов.

    «Папа нервно вздрогнул», — пошутили пользователи соцсетей.

    Папа вздрогнул: Дочь Порошенко отметила Хэллоуин в костюме заключенного

    Напомним, в 2016 году в центре скандала оказался сын украинского президента Михаил Порошенко, который также учится в Concord College. На празднование Хэллоуина он надел футболку с надписью Russia.

    Ранее политолог Михаил Делягин назвал Хэллоуин «праздником украинской политической элиты».

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        Порошенко запретил гастроли российских артистов на Украине без разрешения СБУ

        19:18   7 Ноября 2017
        584
        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        Боевики обстреляли район российского посольства в Дамаске

        16:59   7 Ноября 2017
        280
        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        Залитый цементом Вечный огонь в Киеве снова зажжен ценой инсульта у рабочего

        15:41   7 Ноября 2017
        3052
        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        Сирия глазами сирийцев: ФАН публикует окончательные итоги соцопроса, проведенного в САР

        15:08   7 Ноября 2017
        1119