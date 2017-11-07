Папа вздрогнул: дочь Порошенко в костюме американского заключенного отметила Хэллоуин

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Киев, 7 ноября. Дочь президента Украины Петра Порошенко отметила Хэллоуин в костюме американского заключенного. Об этом сообщили во вторник украинские СМИ.

Как передает «Страна.ua» Александра Порошенко и ее одногруппницы, которые обучаются в престижной британской частной школе Concord College, выступили в характерных оранжевых комбинезонах на концерте, который был организован в честь праздника. Подобный костюм можно легко приобрести всего за 13-14 долларов.

Дочь Порошенко отметила Хэллоуин в костюме американского заключенного https://t.co/zY1Xuolvgj #частнаяжизнь — СТРАНА.ua (@stranaua) November 7, 2017

«Папа нервно вздрогнул», — пошутили пользователи соцсетей.

Напомним, в 2016 году в центре скандала оказался сын украинского президента Михаил Порошенко, который также учится в Concord College. На празднование Хэллоуина он надел футболку с надписью Russia.

Ранее политолог Михаил Делягин назвал Хэллоуин «праздником украинской политической элиты».