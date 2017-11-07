США заверили ЕС в сохранении ядерной сделки с Ираном

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Вашингтон, 7 ноября. Европейский союз настаивает на полном выполнении ядерной сделки с Ираном, в том числе со стороны США. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам консультаций с американскими партнерами в Вашингтоне.

«Пересмотр соглашения с Ираном не является вариантом», — приводит РИА Новости комментарий Могерини.

Она отметила, что «соглашение с Ираном по ядерной программе должно выполняться всеми сторонами».

«Мы доверяем отчетам Международного агентства по атомной энергии о полном выполнении Ираном ядерных договоренностей», — заявила Могерини.

Могерини также отметила, что в обеих палатах конгресса в Вашингтоне ее заверили, что конгрессмены будут работать в русле сохранения сделки с Ираном, а ЕС в то же время «не намерен вмешиваться во внутренние дебаты США» по Ирану.