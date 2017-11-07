Сирия предложила странам БРИКС объединиться против США

В Избранное

Ялта, 7 ноября. Министр просвещения Сирии Хазван Аль-Вазз призвал страны БРИКС объединиться против США в вопросах Крыма и Ближнего Востока. Об этом он заявил в ходе международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма».

«Мое предложение: все страны должны объединиться — Россия, Иран, Сирия, страны БРИКС — и собрать всех вместе и противостоять США, которые мешают народам Крыма и народам на Ближнем Востоке», — сказал Аль-Вазз.

Он также добавил, что США и Запад не интересует мнение жителей Крыма. Хотя на референдуме 2014 года крымский народ сделал свой выбор в пользу воссоединения с Россией и его необходимо уважать.

Напомним, Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.