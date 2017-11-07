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Сирия предложила странам БРИКС объединиться против США
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    Сирия предложила странам БРИКС объединиться против США

    19:32  7 Ноября 2017
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    Сирия предложила странам БРИКС объединиться против США

    Ялта, 7 ноября. Министр просвещения Сирии Хазван Аль-Вазз призвал страны БРИКС объединиться против США в вопросах Крыма и Ближнего Востока. Об этом он заявил в ходе международной конференции «Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма».

    «Мое предложение: все страны должны объединиться — Россия, Иран, Сирия, страны БРИКС — и собрать всех вместе и противостоять США, которые мешают народам Крыма и народам на Ближнем Востоке», — сказал Аль-Вазз.

    Он также добавил, что США и Запад не интересует мнение жителей Крыма. Хотя на референдуме 2014 года крымский народ сделал свой выбор в пользу воссоединения с Россией и его необходимо уважать.

    Напомним, Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #крым #брикс
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