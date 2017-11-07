Сегодня в Сети: 100 лет со дня Октябрьской революции, осквернение Вечного огня в Киеве

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Федеральное агентство новостей — о том, что этим вечером обсуждают в Сети.

Сегодня в России отмечают памятную дату — день Октябрьской революции 1917 года. Ровно сто лет назад был взят Зимний дворец, арестовано временное правительство и произошла смена власти. В 1927 году 7 ноября сделали выходным днем. В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», начиная с 2005 года, выходной перенесли на 4 ноября, в России в этот день отмечают День народного единства.

Пользователи Рунета, серьезно и с иронией, поздравляют друг друга со знаковым днем.

«От лица всех сотрудников ФСБ, завербованных и спящих агентов поздравляем наших читателей с праздником Великой Октябрьской революции», — написал пользователь с никнеймом ФСБ.

От лица всех сотрудников ФСБ, завербованных и спящих агентов поздравляем наших читателей с праздником Великой Октябрьской революции. — ФСБ (@federal_of_Russ) 7 ноября 2017 г.

«С Днём Великой Октябрьской Социалестической Революци!#100летВОСР», — пишет Мария.

«С наступающим праздником, товарищи ! С грядущим 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции !» — поздравляет своих читателей Александр.

С наступающим праздником, товарищи !



С грядущим 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции ! pic.twitter.com/ND9wrS4aXO — Александр (@chudak17) 6 ноября 2017 г.

«Со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи! Коммунизм в будущем! До встречи в СССР!» — высказал свое мнение Константин Дорофеев.

Со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи!

Коммунизм в будущем!

До встречи в СССР! pic.twitter.com/Vd8ihaAjwc — Константин Дорофеев (@Obozrevatell) 7 ноября 2017 г.

В Интернете активно обсуждают осквернение Вечного огня в Киеве. Неизвестные вандалы залили мемориал цементом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследованием будет заниматься украинская полиция. В настоящее время памятник подвигу советских солдат привели в порядок.

«Вечный огонь в Киеве залили цементом. Просто вспомните, сколько украинцев сражалось в Красной армии и в чью память горел этот Вечный Огонь», — написал пользователь с ником Голос Мордора.

Вечный огонь в Киеве залили цементом. Просто вспомните, сколько украинцев сражалось в Красной армии и в чью память горел этот Вечный Огонь. pic.twitter.com/BUQKF9h6JW — Голос Мордора (@spacelordrock) 7 ноября 2017 г.

«В Киеве вандалы залили цементом вечный огонь... Свидомые упыри могут погасить пламя вечного огня, но они не смогут истребить людскую память» — заявил Дмитрий Борисенко.

В Киеве вандалы залили цементом вечный огонь...



Свидомые упыри могут погасить пламя вечного огня, но они не смогут истребить людскую память pic.twitter.com/cVKgmPyIv1 — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 7 ноября 2017 г.

«Циничное осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве —это и есть «европейские ценности» современной Украины и ее цивилизационный выбор?» — высказался Виктор Медведчук.

Циничное осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве —это и есть «европейские ценности» современной Украины и ее цивилизационный выбор? pic.twitter.com/BbOnzzuCB2 — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 7 ноября 2017 г.

«Небратья пробили очередное дно. Вечный огонь в Киеве залили цементом», — написал Армен Гаспарян.

Небратья пробили очередное дно. Вечный огонь в Киеве залили цементом — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 7 ноября 2017 г.

Российский гимн может быть запрещен на зимних Олимпийских играх-2018, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. Если верить американскому изданию, подобного рода санкции рассматриваются представителями Международного олимпийского комитета качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил в Сочи в 2014 году. В МОК уже назвали публикацию «преждевременной спекуляцией».

«МОК может запретить исполнять гимн России на Олимпиаде в Пхенчхане...Легче разогнать МОК и создать новое Олимпийское движение», — пишет Кремлевская.

МОК может запретить исполнять гимн России на Олимпиаде в Пхенчхане...Легче разогнать МОК и создать новое Олимпийское движение — Кремлёвская (@znaetymka) 7 ноября 2017 г.

«Запад всячески нам гадит, дошли уже до того, что предлагают запретить исполнять наш гимн на Олимпиаде. Они конечно могут и дальше нас провоцировать, да только забыли голубчики, что когда мы отворачиваемся от Запада окончательно, всем чертям в аду становится тошно», — высказал свои мысли Кэп.

Запад всячески нам гадит, дошли уже до того, что предлагают запретить исполнять наш гимн на Олимпиаде. Они конечно могут и дальше нас провоцировать, да только забыли голубчики, что когда мы отворачиваемся от Запада окончательно, всем чертям в аду становится тошно. — Кэп™ (@CapAdecvate) 6 ноября 2017 г.

«МОК может запретить российский гимн на ОИ-2018. Может России уже хватит играть с шулерами по их правилам», — заключил Во///дь.