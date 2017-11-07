Сегодня в Сети: 100 лет со дня Октябрьской революции, осквернение Вечного огня в Киеве
Федеральное агентство новостей — о том, что этим вечером обсуждают в Сети.
Сегодня в России отмечают памятную дату — день Октябрьской революции 1917 года. Ровно сто лет назад был взят Зимний дворец, арестовано временное правительство и произошла смена власти. В 1927 году 7 ноября сделали выходным днем. В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», начиная с 2005 года, выходной перенесли на 4 ноября, в России в этот день отмечают День народного единства.
Пользователи Рунета, серьезно и с иронией, поздравляют друг друга со знаковым днем.
«От лица всех сотрудников ФСБ, завербованных и спящих агентов поздравляем наших читателей с праздником Великой Октябрьской революции», — написал пользователь с никнеймом ФСБ.
От лица всех сотрудников ФСБ, завербованных и спящих агентов поздравляем наших читателей с праздником Великой Октябрьской революции.— ФСБ (@federal_of_Russ) 7 ноября 2017 г.
«С Днём Великой Октябрьской Социалестической Революци!#100летВОСР», — пишет Мария.
С Днём Великой Октябрьской Социалестической Революци!#100летВОСР pic.twitter.com/TtTmWHl9am— Мария (@cvetkova35) 7 ноября 2017 г.
«С наступающим праздником, товарищи ! С грядущим 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции !» — поздравляет своих читателей Александр.
С наступающим праздником, товарищи !— Александр (@chudak17) 6 ноября 2017 г.
С грядущим 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции ! pic.twitter.com/ND9wrS4aXO
«Со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи! Коммунизм в будущем! До встречи в СССР!» — высказал свое мнение Константин Дорофеев.
Со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи!— Константин Дорофеев (@Obozrevatell) 7 ноября 2017 г.
Коммунизм в будущем!
До встречи в СССР! pic.twitter.com/Vd8ihaAjwc
В Интернете активно обсуждают осквернение Вечного огня в Киеве. Неизвестные вандалы залили мемориал цементом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследованием будет заниматься украинская полиция. В настоящее время памятник подвигу советских солдат привели в порядок.
«Вечный огонь в Киеве залили цементом. Просто вспомните, сколько украинцев сражалось в Красной армии и в чью память горел этот Вечный Огонь», — написал пользователь с ником Голос Мордора.
Вечный огонь в Киеве залили цементом. Просто вспомните, сколько украинцев сражалось в Красной армии и в чью память горел этот Вечный Огонь. pic.twitter.com/BUQKF9h6JW— Голос Мордора (@spacelordrock) 7 ноября 2017 г.
«В Киеве вандалы залили цементом вечный огонь... Свидомые упыри могут погасить пламя вечного огня, но они не смогут истребить людскую память» — заявил Дмитрий Борисенко.
В Киеве вандалы залили цементом вечный огонь...— Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) 7 ноября 2017 г.
Свидомые упыри могут погасить пламя вечного огня, но они не смогут истребить людскую память pic.twitter.com/cVKgmPyIv1
«Циничное осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве —это и есть «европейские ценности» современной Украины и ее цивилизационный выбор?» — высказался Виктор Медведчук.
Циничное осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве —это и есть «европейские ценности» современной Украины и ее цивилизационный выбор? pic.twitter.com/BbOnzzuCB2— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 7 ноября 2017 г.
«Небратья пробили очередное дно. Вечный огонь в Киеве залили цементом», — написал Армен Гаспарян.
Небратья пробили очередное дно. Вечный огонь в Киеве залили цементом— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 7 ноября 2017 г.
Российский гимн может быть запрещен на зимних Олимпийских играх-2018, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. Если верить американскому изданию, подобного рода санкции рассматриваются представителями Международного олимпийского комитета качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил в Сочи в 2014 году. В МОК уже назвали публикацию «преждевременной спекуляцией».
«МОК может запретить исполнять гимн России на Олимпиаде в Пхенчхане...Легче разогнать МОК и создать новое Олимпийское движение», — пишет Кремлевская.
МОК может запретить исполнять гимн России на Олимпиаде в Пхенчхане...Легче разогнать МОК и создать новое Олимпийское движение— Кремлёвская (@znaetymka) 7 ноября 2017 г.
«Запад всячески нам гадит, дошли уже до того, что предлагают запретить исполнять наш гимн на Олимпиаде. Они конечно могут и дальше нас провоцировать, да только забыли голубчики, что когда мы отворачиваемся от Запада окончательно, всем чертям в аду становится тошно», — высказал свои мысли Кэп.
Запад всячески нам гадит, дошли уже до того, что предлагают запретить исполнять наш гимн на Олимпиаде. Они конечно могут и дальше нас провоцировать, да только забыли голубчики, что когда мы отворачиваемся от Запада окончательно, всем чертям в аду становится тошно.— Кэп™ (@CapAdecvate) 6 ноября 2017 г.
«МОК может запретить российский гимн на ОИ-2018. Может России уже хватит играть с шулерами по их правилам», — заключил Во///дь.
МОК может запретить российский гимн на ОИ-2018.— Во///дь™ (@Subb_Zer0) 6 ноября 2017 г.
Может России уже хватит играть с шулерами по их правилам