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Политика
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Сегодня в Сети: 100 лет со дня Октябрьской революции, осквернение Вечного огня в Киеве
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    Сегодня в Сети: 100 лет со дня Октябрьской революции, осквернение Вечного огня в Киеве

    19:50  7 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: 100 лет со дня Октябрьской революции, осквернение Вечного огня в Киеве

    Федеральное агентство новостей  — о том, что этим вечером обсуждают в Сети.

    Сегодня в России отмечают памятную дату — день Октябрьской революции 1917 года. Ровно сто лет назад был взят Зимний дворец, арестовано временное правительство и произошла смена власти. В 1927 году 7 ноября сделали выходным днем. В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», начиная с 2005 года, выходной перенесли на 4 ноября, в России в этот день отмечают День народного единства.

    Пользователи Рунета, серьезно и с иронией, поздравляют друг друга со знаковым днем.

    «От лица всех сотрудников ФСБ, завербованных и спящих агентов поздравляем наших читателей с праздником Великой Октябрьской революции», — написал пользователь с никнеймом ФСБ.

    «С Днём Великой Октябрьской Социалестической Революци!#100летВОСР», — пишет Мария.

    «С наступающим праздником, товарищи ! С грядущим 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции !» — поздравляет своих читателей Александр.

    «Со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, товарищи! Коммунизм в будущем! До встречи в СССР!» — высказал свое мнение Константин Дорофеев

    В Интернете активно обсуждают осквернение Вечного огня в Киеве. Неизвестные вандалы залили мемориал цементом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследованием будет заниматься украинская полиция. В настоящее время памятник подвигу советских солдат привели в порядок.

    «Вечный огонь в Киеве залили цементом. Просто вспомните, сколько украинцев сражалось в Красной армии и в чью память горел этот Вечный Огонь», — написал пользователь с ником Голос Мордора.

    «В Киеве вандалы залили цементом вечный огонь... Свидомые упыри могут погасить пламя вечного огня, но они не смогут истребить людскую память» — заявил Дмитрий Борисенко.

    «Циничное осквернение Могилы Неизвестного Солдата в Киеве —это и есть «европейские ценности» современной Украины и ее цивилизационный выбор?» — высказался Виктор Медведчук.

    «Небратья пробили очередное дно. Вечный огонь в Киеве залили цементом», — написал Армен Гаспарян.

    Российский гимн может быть запрещен на зимних Олимпийских играх-2018, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. Если верить американскому изданию, подобного рода санкции рассматриваются представителями Международного олимпийского комитета качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил в Сочи в 2014 году. В МОК уже назвали публикацию «преждевременной спекуляцией».

    «МОК может запретить исполнять гимн России на Олимпиаде в Пхенчхане...Легче разогнать МОК и создать новое Олимпийское движение», — пишет Кремлевская.

    «Запад всячески нам гадит, дошли уже до того, что предлагают запретить исполнять наш гимн на Олимпиаде. Они конечно могут и дальше нас провоцировать, да только забыли голубчики, что когда мы отворачиваемся от Запада окончательно, всем чертям в аду становится тошно», — высказал свои мысли Кэп.

    «МОК может запретить российский гимн на ОИ-2018. Может России уже хватит играть с шулерами по их правилам», — заключил Во///дь.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #украина #соцсети #общество
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